Rebeka Dremelj o Jamski ženski: Nisem vedela, v kaj se spuščam

OGLAS

Ko je Rebeka Dremelj lani konec leta javno oznanila, da jo bomo kmalu lahko gledali na odrskih deskah, saj bo nastopala v monokomediji z naslovom Jamska ženska, ni bilo veliko ljudi začudenih. Pevka namreč slovi kot 'multipraktik', saj je tudi podjetnica, nekdanja miss, voditeljica, glasbenica in tudi mama.

Tudi njeno družinsko življenje je zaradi dinamike predstav doživelo spremembe. "Večinoma sem doma dopoldan, ko moram postoriti še druge stvari in seveda skuhati kosilo za svojo družino. Okoli 14h pa po navadi grem od doma, odvisno, kje in kdaj imam predstavo," je zaupala v pogovoru za 24ur.com. Hčerki Šajano in Sio tako vidi predvsem zjutraj, preden jih odpelje v šolo, ali pa zvečer, če se dovolj zgodaj vrne s predstave. "Že odkar sem mama, torej že 12 let, si med poletnimi počitnicami vedno vzamem dva meseca prosto, da smo lahko skupaj. Letos smo se tako naužile ena druge, 24 ur na dan, dva meseca in pol, da smo že komaj čakale, da se začne šola," se je zasmejala.

100. predstav v manj kot letu dni, v slabih sedmih mesecih, je velik zalogaj, a Rebeka je to zdržala. FOTO: Dejan Nikolić icon-expand

100. predstav v manj kot letu dni, v slabih sedmih mesecih, je velik zalogaj, a Rebeka je to zdržala. Čeprav v resnici ni imela pojma, v kaj se spušča. Pa tudi ob nasvetih prijatelja Ranka Babiča je sprva le zamahnila z roko. "Ranko mi je ves čas govoril, da bom morala biti v stanju hibernacije, ker drugače ne bom zvozila. Ampak seveda jaz, ki sem bila takšen hiperaktivec, kot me poznajo, ga prve dva ali celo tri mesece nisem upoštevala. A je imel prav," je povedala."25 let sem v šov biznisu, a sem prvič v življenju delala samo eno stvar. Ko so se predstave začele, sem ugotovila, da enostavno ne gre več in da ne zvozim. Moje telo in um sta bila tako strašansko utrujena, da sama nisem bila sposobna več funkcionirati," je bila iskrena, obenem pa je dodala: "Iskreno moram povedati, da nisem vedela, v kaj se spuščam. Včasih pridem z odra kot, da so čisto vse baterije iz mene pobrali in da tudi s prstom ne morem več migniti."

icon-expand FOTO: Marko Pigac

icon-expand FOTO: Marko Pigac

icon-expand FOTO: Marko Pigac

icon-expand FOTO: Marko Pigac

icon-expand FOTO: Marko Pigac







Rebeka Dremelj kot Jamska ženska icon-picture-layer-2 1 / 5

Zdaj na odru tudi že uživa. "Razlika med prvo in zadnjo, 100. predstavo, je ogromna. Zdaj je veliko improvizacije, sama imam interakcijo z občinstvom, na začetku pa sem se besedila držala kot pijanec plota in nisem upala ne levo ne desno," se je zasmejala in priznala, da je kdaj prav zaradi tega predstava celo daljša. Vse, odkar je na odrskih deskah, je dobila samo pozitivne kritike. "Enostavno negativnih kritik nisem dobila," je bila vesela pevka, ki je ob 100. ponovitvi prejela tudi posebno plaketo kot edina ženska predstava v zgodovini Slovenije. "Iskreno povem, da se sama še ne zavedam veličine, ki se je zgodila z Jamsko žensko," je dejala.

Kljub vsemu pa glasbe ni povsem zanemarila in kot je obljubila, še pride na vrsto. "Zdaj že pol leta delam na svojih božičnih šovih in to je tisto, kar me izpopolnjuje. V vmesnem času sem svojemu možu, ko je praznoval 50 let, naredila pesem z naslovom Postarajva se skupaj, a je enostavno nisem imela časa izdati. Računam, da mi bo uspelo prihodnje leto. Gre za luštno pesem za pare, ki smo dolgo časa skupaj," je povedala v smehu.