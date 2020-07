Rebeka Dremelj: Počutim se, kot da sem stara 20 let

Rebeka Dremelj praznuje okrogli jubilej 40 let. Z današnjo slavljenko smo se pogovarjali tik pred njeno življenjsko prelomnico. Zaupala nam je, kateri trenutki so najbolj zaznamovali njeno kariero in zasebno življenje, spregovorila pa je tudi o goreči želji, ki bi jo rada še uresničila, pa ji je do zdaj še ni uspelo.

icon-expand Rebeka Dremelj se šali, da je stara dvajset plus dvajset. FOTO: Tibor Golob

Rebeka Dremelj– misica, pevka, voditeljica, podjetnica, ki je ustvarila svojo znamko spodnjega perila Rebeka's dream in svoje parfume pod imenom MySpirit by Rebeka, ustanoviteljica spletne strani za ženske, pred leti si je v resničnostnem šovu Brez strehe nad glavo zgradila hišo, mama, žena … Ja, vse to je Rebeka, predvsem pa je oseba, ki ji ni vseeno za stisko sočloveka in vedno priskoči na pomoč ter ne glede na to, kako naporno je včasih, vedno izžareva neustavljivo energijo. In danes je njen dan. Pred natančno 40 leti je prišla na svet in odraščala v Brežicah, kjer še danes živi. V najstniških letih je imela jasno zastavljene cilje in ena od njenih strasti je bil modni svet. Leta 2001 je na jubilejnem 10. izboru za miss Slovenije 2001 osvojila naslov najlepše Slovenke. Ob zmagi je takrat dejala, da je potrditev njene osemletne manekenske kariere, hkrati pa so se ji z zmago odprla vrata v medijski svet. "Zmaga na Miss Slovenije je bila zame odskočna deska, pomemben pečat v moji dvajsetletni karieri je bila tudi zmaga na Emi in nastop na Evroviziji v Beogradu … Naslednja velika in pomembna stvar pa je moja stran Nepremagljiva, ki je namenjena ženskam," naniza mejnike v svoji karieri. Tisti, ki živijo življenje na očeh javnosti, dobro vedo, da je še kako pomembna podpora staršev in življenjskega sopotnika, kar ima Rebeka že od samega začetka. Kar zadeva pravo ljubezen, jo je našla kmalu in jo tudi popeljala pred oltar. 25. junija leta 2011 se je poročila z dolgoletnim partnerjem Sandijem Škalerjem, s katerim je skupaj od leta 1999. Dom sta si ustvarila v rodnih Brežicah, 17. septembra 2012 pa sta prvič postala starša deklice Šajane. Ta je čez štiri leta dobila sestricoSijo. "Ko ženska postane mama, se popolnoma spremeni. Tudi prioritete se ti spremenijo in potem dejansko vidiš, zakaj delaš vse to, kar delaš. Moram priznati, da če bi bila mlajša, bi imela zdaj že tri otroke. Mogoče mi je malo žal, da nisem imela otrok prej, pa ne za to, da bi 40. rojstni dan dočakala z najstnicami. In to ne pomeni, da 40-letnica ne more imeti otrok, ampak se mi zdi, če izhajam iz sebe, da imam z leti vse manj energije poleg vsega, kar delam, da bi se pri štiridesetih zdaj ukvarjala s plenicami in dojenčki."

icon-expand Rebeka in njen mož Sandi imata dve prekrasni hčerkici. FOTO: Tibor Golob

Pevka, brez dlake na jeziku, je v življenju poskusila že marsikaj, med drugim je skočila prosti pad s padalom, s Sandijem sta s šibeniškega mostu skočila bungee jumping (skok z elastiko) … Je pa še ena stvar, ki se ji vedno izmakne, a bi jo rada čim prej uresničila. "Želim si plavati z delfini, kar mi še ni uspelo, ne glede na to, kje vse sem že bila in katere tropske dežele sem obiskala. Enostavno nikoli si nisem vzela časa za organizacijo tega. Čeprav je to danes res že na dosegu roke. To je ena takšna stvar, ki si jo želim v 40. letu uresničiti, če mi bo koronavirus dopuščal."

Na žalost so bile tudi težke preizkušnje, zaradi katerih je postala močnejša in nepremagljiva. Ko se je pred leti borila za starše otrok, obolelih za rakom, in jim pomagala po svojih najboljših močeh, je na lastni koži občutila, kako je, ko se moraš spopasti s to zahrbtno boleznijo. Pevka je aprila 2015 naglas povedala, da tudi sama bije bitko s to hudo boleznijo. Uspešno je prestala operacijo, pri kateri so ji odstranili ščitnico. "Res je, da po bolezni življenje zajemam z veliko žlico in verjamem, da vse, kar pride, pride pravi čas in z nekim določenim razlogom, seveda če le to ni tragično, da smo si na jasnem. Seveda starši, ki imajo bolne otroke in življenjske izgube, se s tem ne morejo strinjati. Ampak neki takšni 'zvončki', ki jih v življenju lahko rešimo in obvladujemo, pridejo z nekim posebnim razlogom, da se iz njih nekaj naučimo. Moram reči, da ne obžalujem nobene stvari v svojem življenju."

icon-expand Slavljenka Rebeka Dremelj FOTO: Tibor Golob

Leta gredo hitro in časa se ne da ustaviti. Rebeka na leta danes gleda zgolj kot na številko, saj se še vedno počuti kot dvajsetletnica. "Jaz se šalim, da nisem 40, ampak sem dvajset plus dvajset. Glede na to, da je leto 2020 in da je hkrati prav posebno leto, katerega se bomo zagotovo do konca življenja zapomnili vsi, tako otroci kot odrasli, lahko rečem, da je 20 plus 20 čisto ok in ne 40. Počutim se, kot da sem stara 20 let." Glede na omejitev zbiranja ljudi in prirejanja množičnih zabav zaradi pandemije covid-19 se je Rebeka odločila, da bo praznovala v bolj intimnem, domačem krogu. "Praznovala bom na poseben način. Za moža in svojih 12 najboljših prijateljev organiziram presenečenje. S tem se jim želim zahvaliti, da so vedno tukaj, kadar koli jih potrebujem. Moram priznati, da imam ob sebi prijatelje z veliko začetnico in bom z njimi preživela večer pred mojim rojstnim dnevom. Dogodek bo po mojem okusu, točno takšen, kot je meni pisan na kožo, in rojstni dan bom dočakala z njimi. Na dan mojega rojstnega dneva pa bomo imeli družinski piknik. Prepričana sem, da bo čudovit dan," nam je zaupala svoje rojstnodnevne načrte. Ker je sama že večkrat presenetila kakšnega slavljenca za rojstni dan, nam je zaupala, koga bi si želela, da bi njej prepeval na zabavi. "Če bi lahko izbrala med svetovnimi zvezdniki, bi to bila Celine Dion, med našimi pa bi bila vesela Nine Pušlarin Nuške Draščekin še kakšna oziroma kakšen bi se našel. Slovenci imamo toliko neverjetno dobrih pesmi. Trenutno si s hčerkama prepevamo pesem Daj se nasmej, ki jo izvajajo dekleta iz skupine Bepop, odlična pesem, ki mi da energijo, in še veliko je takšnih pesmi, ki si jih bom zavrtela na rojstnem dnevu." Za rojstni dan si slavljenka želi predvsem zdravja, ki je naše največje bogastvo, pa naj se to še tako klišejsko sliši: "Želim si zdravja, zase, za svoje najbližje in prijatelje. Želim si, da bi se to stanje, kakšno je, čim prej poleglo in da bi lahko spet vsi zaživeli neko normalno staro življenje, da bi se tudi sama čim prej vrnila na glasbene odre, ki jih že močno pogrešam. Želim si, da se pri štiridesetih ne bi nič spremenilo."