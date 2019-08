Rebeka Dremelj: Počutiš se kot v pravljici

Slovenska pevka in podjetnica Rebeka Dremelj je z družino tudi letos dopustovala na sanjskih Maldivih, ki so jo, tako kot lansko leto, očarali. S svojimi sledilci je na Instagramu delila fotografije iz raja, ti pa so jo zasuli z vprašanji, kako je potovati z otroki na drugi konec sveta.

Rebeka Dremelj je svoje sledilce na Instagramu znova popeljala na rajske Maldive, saj so se z družino že drugo leto zapored na počitnice odpravili na drugi konec sveta in uživali ob pogledu na sinje modro morje. Seveda pa je tako kot pri vsakem potovanju z otroki potrebno v naprej razmisliti, kako bo na letalu in kje pravzaprav rezervirati svoje prenočišče. Potovalna mrzlica se je pri Rebeki začela že nekoliko časa pred samim potovanjem, kar je nekaj čisto normalnega za starša, ki načrtuje potovanje z dvema majhnima otrokoma. "Zanimivo je, kako sami sebi postavljamo meje in si otežujemo življenje. In enako je bilo s potovanjem na Maldive. Doktorska disertacija pred odhodom," je povedala Rebeka.

Letos slovenska pevka ni ponovila enake napake kot lansko leto, ko so leteli iz Beograda, saj so si naredili potovanje udobnejše in rezervirali karte iz Ljubljane. Tudi letos je Rebeka z družino dopustovala v priljubljenem počitniškem kompleksu Sun Island.

Slovensko pevko je veliko sledilcev spraševalo, ali je morje primerno za kopanje, saj je na Maldivih trenutno monsunsko obdobje, ko naj bi bilo zelo spremenljivo vreme, a je na to odgovorila: "Zunaj je bilo 36 stopinj, ocean pa je imel nekje 32 stopinj. Čista mlaka." Velika razlika pa je tudi v tem, ker je sonce močnejše, kot smo ga navajeni v Evropi. Lansko leto je naredila napako, ko so uporabljali sončno kremo s faktorjem 30. "Letos sem s seboj vzela sončne kreme s faktorjem 50 in je bilo v redu. Drugače prodajajo na otoku tudi kreme s faktorjem 100 in 150! (smeh) Priznam, da sem tak faktor videla prvič v življenju," se je nasmejala Rebeka.

