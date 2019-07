Rebeka Dremelj: Prebudila sem se v jutro, proti okrogli številki

Na današnji dan se je pred 39 leti rodila slovenska pevka in podjetnica Rebeka Dremelj. Slavljenka je na družbenih omrežjih priznala, da čas res hitro beži in da se bliža okrogli številki. Med drugim pa je pokazala tudi, kakšno presenečenje sta ji podarili hčerki.

''39. Wow. Prebudila sem se v jutro, proti okrogli številki! Kdaj se je to zgodilo, me ne vprašati, ker se mi zdi, da je še prejšnji teden Primož Ekart zakričal - ’In Miss Slovenije je, Rebeka Dremelj. No, 18 let je od tega!'' je ob rojstnem dnevu na družbenih omrežjih zapisala Rebeka Dremelj, ki se dobro zaveda, da čas res hitro beži in da se bo naslednje leto poslovila od trojke.

''Vse najboljše, draga mami!'' sta ji voščili njeni hčerki. FOTO: Instagram

Energična Rebeka je na Instagramu delila tudi posebno darilo, ki ga je prejela od svojih hčerk, starejše Šajane in mlajše Sie. Deklici sta ji izdelali simpatično čestitko, na katero sta zapisali: ''Vse najboljše, draga mami!''

Rebeka je od svojih hčerk dobila zelo lepo rojstnodnevno čestitko. FOTO: Instagram

Rebeka se je pred kratkim vrnila z zasluženega poletnega dopusta. Z družino si je vzela nekaj dni oddiha na rajskih Maldivih, kjer sta še posebej uživali njeni hčerki. To pa ni bilo prvič, da so se odločili za to priljubljeno destinacijo.

Že lani so se tam pridružili Wernerju, njegovi ženi Andreji in hčerkiKanenas, ki na rajskih otokih počitnikujejo že vrsto let. Rebeka je s svojimi sledilci delila kar nekaj dih jemajočih fotografij čudovite narave in plaž, ob pogledu na katere bi si vsak želel takoj spakirate kovčke in se usesti na prvo letalo ter oditi na težko pričakovane poletne počitnice.

