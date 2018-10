Rebeka Dremelj priporoča udobje

"Že na snemanju sem prepoznala kakovost izdelkov Alma Ras, saj so izdelki zelo mehki na dotik. Ne dvomim več v spodnje perilo in pižame, ker definitivno so to materiali, ki imajo prvi dotik s telesom. Znamko priporočam vsem ženskam," je rekla Rebeka Dremelj.

Kakovost te blagovne znamke temelji na udobju, zahvaljujoč visokokakovostnim naravnim materialom evropskega porekla, ki se uporabljajo že dvajset let. Mehkoba materialov, funkcionalnost in odlično razmerje med ceno in kakovostjo so glavne značilnosti znamke. Udobje zagotavlja prijetnejše dneve in noči.