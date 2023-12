Rebeka Dremelj priredila božični šov svetovnega formata

Medtem ko so se po dvorani smukali škratje z darili in posladki, je Rebeka v bleščicah več kot dve uri kraljevala na odru. "Zelo malokrat sem tako samozavestna, da znam samo sebe zares pohvaliti, ampak danes tega nismo mogli boljše narediti," je dejala Rebeka Dremelj in izpostavila vse, kar vsebuje njen šov, od glasbe in benda do bleščic in pirotehnike. Ne samo Sebastian in skupina Bepop, kot poseben gost seveda ni manjkal niti božiček.

Tako pevec kot skupina so Rebeko izjemno pohvalili in poudarili, da si štejejo v veliko čast, da so lahko nastopili na posebnem dogodku. "To je bil pobeg pred svetovnimi težavami in vsakdanom v eno božično pravljico, kot je v Sloveniji nismo vajeni."