Rebeka Dremelj prvič v vlogi turistične vodnice

Rebeka Dremelj in Sebastian Zanzibar poznata kot lastno dlan, zadnje tri tedne pa sta tam vodila 50 slovenskih turistov. Otok sta jim predstavila tako, kot ga spoznajo le redki. "Pozabite na turistične komplekse, dva tedna preživimo kot domačini," sta sklenila pevca.

Rebeka in Sebastian sta se prvič preizkusila v vlogi turističnih vodičev. FOTO: osebni arhiv

Za pevski duo so potovanja velika strast. "Potovanja so moja velika strast. Sebastianova pa verjetno še nekoliko večja. Jaz zadnjih štirinajst let večino svojih potovanj prilagajam družini, medtem ko Sebastian že vrsto let raziskuje svet tudi sam. Prav danes pristaja v svoji 65. državi," nam je zaupala Rebeka, ki je Zanzibar prvič obiskala leta 2021 s svojo družino in se vanj dobesedno zaljubila. Predvsem zato, ker je kljub vse večji priljubljenosti ohranil svojo avtentičnost. "Še vedno ponuja tisto pristno Afriko, ki jo ljudje običajno iščejo na celini. Zanzibar je ena redkih destinacij, kjer lahko doživiš oboje – če si želiš brezskrbnih počitnic, jih boš našel tam. Če pa si želiš pravega potovanja, polnega zgodb, ljudi in kulture, ti jih bo prav tako ponudil," je povedala.

Vsestranska pevka se je v Zanzibar zaljubila že pred leti. FOTO: osebni arhiv

Ker je o otoku na družbenih omrežjih pripovedovala s tako velikim navdušenjem in delila svoje izkušnje, jo je kontaktirala turistična agencija ter jo povabila k sodelovanju. "Predlagali so, da bi v njihovem imenu na Zanzibar popeljala skupino slovenskih potnikov – po svojem programu, s svojim itinerarjem in predvsem na svoj način. Ponudbo sem z veseljem sprejela, k sodelovanju pa povabila še svojega dolgoletnega prijatelja, s katerim prijateljujeva že več kot petindvajset let in naju druži ista strast – raziskovanje sveta," je zaupala. A če se odločite za potovanje z njima, se pripravite na pristno doživetje Zanzibarja. "Iz enega poslovnega potovanja se je rodila ideja Like a Local. Danes skupaj z agencijo vodiva slovenske goste na Zanzibar in jim pokaževa otok tako, kot ga spoznajo le redki. Ne spimo v turističnih kompleksih, temveč med domačini. Obiskujemo njihove domove in šole, družimo se z lokalnimi prebivalci, okušamo tradicionalno kulinariko, doživimo pristen afriški večer ter skozi zgodbe spoznavamo zgodovino, kulturo in vsakdanje življenje Zanzibarja," je povedala in dodala, da njun cilj ni zgolj obiskati znamenitosti, ampak ljudem omogočiti, da destinacijo resnično začutijo.

Domen Kumer in Rebeka Dremelj sta tik pred pevkinim odhodom izdala novo pesem Daj mi noč. FOTO: osebni arhiv