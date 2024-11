Rebeka Dremelj se pripravlja na spektakularen zaključek leta

"Nora sem, ne morem si pomagati," tako Rebeka Dremelj glede neučakanosti in navdušenja pred božičnimi prazniki sredi novembra."Jaz res priznam, da sem obsedena s tem časom. Verjetno zaradi vse te energije, ki se decembra dogaja. Meni se zdi, da je december čas, ki še tiste najbolj zaposlene ljudi ustavi in jim da vedeti, kaj je v življenju resnično pomembno. Da je pomembna družina, da je pomemben otroški smeh, da je pomembno obdarovanje, da je pomembno, da si vzameš čas, za tistega, ki ti je ljub in drag," je dejala pevka.

Prvi božični šov je na oder postavila že pred tremi leti."Tega v Sloveniji ni bilo, to se je dogajalo v Ameriki. Ves ta božični kič, pirotehnika, sneg, palčki, snežinke, bleščice - to je tisto, kar sem si jaz od vedno želela postaviti na oder," je dodala.

S pisanjem scenarija in sestavljanjem nabora ideje glede kostumov je z ekipo začela že sredi poletja - tudi obvezna oprema članov skupine na vajah ni vprašaj."November je že december za nas. Čudovito je, ekipa je čudovita, dobro se imamo, ko vadimo, saj prepevamo lepe pesmi. Naši spremljevalni vokali pa dodajo ščepec čarobnosti," je dejal glasbenik Žan Bračun, glasbenica Maruša Ferenčak pa je dodala:"Toliko let že delamo to, da nam je prišlo v kri. Že oktobra odštevamo dneve do začetka."

Koncept dosedanjih šovov ob večerji bo letos Rebeka nadgradila na odru gledališča, njena misija pa ostaja enaka: začarati trenutek, ko se gledalci spet prelevijo v otroke."Se mi zdi, da se v vseh nas skriva otrok, vendar ga včasih samo ne znamo prebuditi," je zaključila pevka.