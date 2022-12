Rebeka Dremelj v Ljubljani pričarala božično vzdušje

Rebeka Dremelj in njeni pridni škratki so v ljubljanski šov-restavraciji Nebo pripravili nepozabno božično pravljico za vse čute. Glasbenici ki je med šovom poskrbela tako za zimzelene praznične uspešnice kot tudi za razkošno dekoracijo, ognjemet ter celo sneg, se je na odru v prestolnici med drugim pridružil tudi Sebastian, s katerim sta skupaj zapela božično pesem Ko primeš me za roko.