Rebeka Dremelj zopet priredila praznični spektakel

Rebeka Dremelj je po štirih ponovitvah božičnega spektakla priznala, da je precej utrujena, a vesela, da je projekt znova uspel, saj so gledalci dvorano zapustili nasmejani.

Sebastian, eden od nastopajočih, si za prihodnje leto želi še več potovanj in dobre energije, veselja in smeha: "Če bi toliko peli in plesali, kot smo danes na božičnem šovu, bi svet čisto drugače in predvsem veliko lepše bil videti." V praznično vzdušje je zaradi dobre energije nastopajočih in gledalcev 'padel' tudi voditelj šova Super par Srđan Milovanović.