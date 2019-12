Rebekina hčerka Sija upihnila tri svečke: Ljubezen moja mala

"Prisežem, da jo bom nekega dne požrla! Moja Sija je danes praznovala tri leta! Tri leta!!! In kar naenkrat je nehala biti dojenček! Ljubezen moja mala ..." je včeraj, 3. decembra, na družbenih omrežjih zapisala ponosna mamica Rebeka Dremelj, ki se je ob tem čudila, da čas tako hitro beži.

Kot se za malo slavljenko Sijospodobi in ker je to njen 3. rojstni dan, je priljubljena slovenska pevka in podjetnica poskrbela, da je bil to še eden od tistih nepozabnih družinskih dni, ki se ga bodo spominjali še dolgo. Rebeka se sicer zaveda, da se čez nekaj let njena hčerka verjetno ne bo spomnila podrobnosti praznovanja, a vendar bo spomine lahko obujala ob gledanju fotografij. Slavljenka je na svoj veliki dan nosila ljubko roza obleko in bele otroške hlačne nogavičke, lase pa je imela spete v dve kitki. Doma so jo pričakali rožnati in modri baloni, dva velika balona in rojstnodnevna torta pa so bili v stilu priljubljene otroške uspešnice Baby Shark.

Rebeka Dremelj pa se z družino že pripravlja na prihajajoče božične in novoletne praznike. Božično drevesce že stoji, manjkajo pa samo še darila. Brežičanka je po 13 letih zveze izbrancu Sandiju Škalerju junija 2011 na Gradu Otočec dahnila večni da. Ljubezen pa sta po poroki okronala še s hčerkico Šajano, ki jima z otroškim smehom in razigranostjo polepša vsakdan. Njuna prvorojenka je 17. septembra na torti upihnila že sedem svečk.