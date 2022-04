Kdaj ste nazadnje izrekli iskren: hvala? Upam, da pred kratkim in da to pogosto počnete, ta beseda se namreč, dokazano, z uporabo pomnoži in povzroči verižno reakcijo prijaznosti. To velja tudi za eno ljubljanskih kavarn, kjer je svojo pot začela mednarodna pobuda 'Recite hvala'.