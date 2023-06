Rekord za Deželaka Junaka: Zbral je 1.044.829,69 evra.

9. dobrodelna akcija Radia 1 Deželak Junak, se je z velikim finalom in bučnim sprejemom zaključila na Debelem Rtiču. Po desetih dneh naporne poti po Sloveniji, je Miha Deželak ob 17. uri s svojim kvadrociklom in spremljevalno ekipo prikolesaril na cilj, kjer ga je pričakala ogromna množica navdušenih podpornikov, ki so ga ves čas bodrili in stiskali pesti zanj. Vidno utrujeni, a presrečni Miha Deželak in njegova spremljevalna ekipa so od navdušenja zakričali, ko so izvedeli, da so skupaj s poslušalci in celotno Slovenijo zbrali rekordnih 1.044.829,69 eurov!

"Hvala iz srca, ne morem govorit, v solzah sem, toliko smo si želeli milijon, hvalaaaaaaa Slovenija! Letošnja akcija je bila ekstremna, razburljiva in ljubezniva! Najtežja stvar je bil dež, dež in še enkrat dež, najlažja stvar pa je bila Strma reber. Za deseto akcijo Deželak Junak bi rad, da se neneha, da gremo tudi naslednjič na pot, da naredimo nekaj lepega za naše otročke, hočem it dalje! Je težko, ampak jaz imam rad to ekipo, zvija me, ampak se vedno poberem. Vztrajaš, tudi ko je najtežje, samo greš, za otročke greš," je dejal presrečni Deželak, ki se je po razglasitvi in čustvenih objemih, tradicionalno vrgel v morje in poskrbel za popoln ter osvežilni zaključek akcije.

Za ekipo Deželaka Junaka je deset dni naporne poti, skoraj 700 prevoženih kilometrov, veliko bolečin v mišicah, številne kaplje dežja in potu. Največ potu je zagotovo teklo v nedeljo 4. junija, ko je Deželaka čakal peklenski izziv, prelaz Strmo Reber. A Deželak Junak se ni dal, glede na to, da je letos v odlični fizični kondiciji, se je pogumno odpravil čez 19 serpentin in s pomočjo številnih kolesarjev in podpornikov ob poti, premagal 993 metrov višinske razlike in od veselja zaplesal na vrhu!