Od marca do konca oktobra so petki že nekaj let v prestolnici rezervirani za Odprto kuhno. Kulinarična tržnica je v sedmih letih postala že ključni prostor za druženje v Ljubljani. Letošnja sezona Odprte kuhne pa ni bila pravljična le zaradi pravljične sedmice, temveč tudi zato, ker je bila v več pogledih rekordna.