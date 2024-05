Rekordna udeležba in uspešna dobrodelna akcija na teku za ženske

Uspešno so zaključili že 18. dm tek za ženske, ki je letos potekal pod okriljem aktualne teme 'Žensko zdravje'. Dogodek je znova pritegnil izjemno število udeleženk, saj je bilo prijavljenih rekordno število tekačic. Skupaj s pomočjo tekačic so v dobrodelne namene donirali kar 13.644 paketov higienskih vložkov.

V okviru letošnjega dogodka za ženske so se organizatorji zavezali k posebni dobrodelni akciji, s katero želijo prispevati k izboljšanju ženskega zdravja in poudariti pomen podpore ženskam v stiski. Od vsake prodane startnine so donirali dva paketa vložkov organizaciji Anina zvezdica. Z zbranimi sredstvi bo dobrodelna organizacija vložke razdelila ženskam, ki jih menstrualna revščina najbolj prizadene.

Ustanoviteljica Anine zvezdice, Ana Lukner Roljič, povedala: "V 15. letih delovanja Anine zvezdice sem spoznala nešteto žensk, ki vsakodnevno bijejo bitko za osnovno preživetje. Ženska s svojo skrbnostjo, ljubeznijo in neskončno voljo lahko doseže vse. Zato mi tovrstna dobrodelna kampanja toliko pomeni. Da ženskam v težkih trenutkih zagotovimo in pomagamo z izdelki, ki jim resnično pridejo prav. Menstrualna revščina je resna težava, ki vpliva na zdravje, izobrazbo in dostojanstvo številnih žensk v naši skupnosti. Ta donacija nam bo omogočila, da mnogim ženskam in dekletom zagotovimo dostop do osnovnih higienskih potrebščin, kar bo pozitivno vplivalo na njihovo vsakodnevno življenje. Ponosna sem, da skupaj pomagamo in apeliram na vse, da se moramo vsak trenutek zavedati, da je vsak izmed nas lahko iz danes na jutri v težki situaciji, in da to ne zmanjšuje naše vrednosti. Spoštovati se moramo, poslušati in slišati. Moramo odpreti srce in biti prijazni."