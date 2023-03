Renata Bohinc presenetila z zelo veliko tetovažo na roki

Renata Bohinc si je tetovažo želela že vsaj 10 let, vendar je čakala na pravo idejo in pravi trenutek. Pred dnevi je tako obiskala studio s čudovito črno-belo sliko njenih treh otrok, sina Maja ter hčerk Stele in Gaje , ki z rokami segajo proti luni oz. kot pojasni Renata, zrejo proti pozitivni in srečni prihodnosti.

S svojimi tremi otroki je nekdanja manekenka zelo povezana. Pred samo odločitvijo za tetovažo se je posvetovala z njimi in jim sliko tudi pokazala. "Rekli so, da je velika," se zasmeji in pojasni, da končnega izdelka še niso videli. Tudi njej se je, potem ko jo je tetovator preslikal na roko, zdela precej velika, saj pokriva celotno podlaht desne roke. "Vendar sem se jo kljub temu odločila imeti, ker sem si jo res že tako dolgo želela. Prelepa tetovaža je," poudarja.

20 let je minilo, odkar je Renata Bohinc rekla da takrat aktivnemu skakalnemu asu Primožu Peterki. V tem času se je v življenju obeh zgodilo veliko lepih in tudi težkih dogodkov, tudi pred očmi javnosti, kar jo je zaznamovalo. In kljub težkim preizkušnjam nekdanja manekenka danes, ko so njuni otroci že praktično odrasli, na svet gleda zelo pozitivno. "Sebe postavljam na prvo mesto in uživam v malenkostih, ki me osrečujejo," še ponosno doda. Del tega vedno pogosteje deli tudi s svojimi sledilci na Instagramu, kjer predstavlja tudi določene izdelke podjetij, ki so ji pri srcu. Ob tem uživata tudi hčerki, ki se ji velikokrat pridružita pri ustvarjanju vsebin, vendar pa je to poleg njene službe le zelo prijeten hobi, ki predstavlja njen življenjski stil.