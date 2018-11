'Renato ostaja moja največja ljubezen'

Zdaj je postavna Štajerka vendarle nekoliko pomirila oboževalce, ki so v priljubljenem paru videli navdih za to, da je resnično ljubezen vendarle mogoče najti. Predvsem oboževalke, ki Tamaro vneto podpirajo, so se ob novici razžalostile, zato jih je pomirila: "To, kar je med nama z Renatom, se ne izbriše kar čez noč in ne mine kar čez dan."

Dodala je, da sta se trenutno znašla v manjši krizi "kot vsak par na tem svetu". "Vendar midva sva borca in tega, kar je med nama, ne bova kar tako izpustila iz rok. Trenutno še ne moreva potrditi razmerja, lahko pa vam povem, da Renato je in ostaja moja največja ljubezen," je sklenila zapis na družbenih omrežjih.