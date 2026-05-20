Domača scena

Rene Krhin in Pia Bernjak ponovno postala starša

Ljubljana, 20. 05. 2026 09.02 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
A. J.
Rene Krhin in Pia Bernjak

Rene Krhin in Pia Bernjak sta se razveselila drugega otroka. Potem ko se jima je aprila 2024 rodil sin Romeo, sta pred nekaj dnevi povila še deklico Naomi. Kljub temu da z javnostjo ne delita veliko iz zasebnega življenja, sta novopečena starša veselo novico delila na družbenih omrežjih, kjer se že vsuvajo čestitke.

Nekdanji nogometni reprezentant Rene Krhin in manekenka Pia Bernjak sta ponovno postala starša. Na Instagramu sta s sledilci delila fotografijo otroške rokice, zraven pa zapisala: "Naomi." O deklici sta poleg imena razkrila še datum rojstva kot tudi uro, težo in dolžino.

Svojo drugorojenko sta Rene in Pia povila dve leti po rojstvu sina Romea, ki je dobil ime po sinu Davida Beckhama, ki je Krhinov velik idol, kot je poročala revija Lady.

Mariborčan je svojo nogometno kariero začel v mlajših selekcijah, preboj med profesionalce pa mu je uspel z zgodnjim odhodom v Italijo, kjer je nosil dres milanskega Interja. Igral je tudi za italijansko Bologno, španska kluba Cordoba in Castellon ter francoski Nantes, maja lani pa sporočil, da je zaradi osebnih težav sklenil nogometno kariero. Medtem Pio poznamo kot uspešno slovensko manekenko, ki si je tako kot Rene kariero zgradila v tujini.

Par svoje zasebno življenje varuje pred javnostjo in živi daleč stran od žarometov. 

Priporoča
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

Ali otroci z "nenavadnimi imeni" pogosteje doživljajo zbadanje?
Očetje danes menjajo plenice, a "nevidno delo" še vedno opravijo mame
Zapustil jo je le pet mesecev po rojstvu hčerke
Skrivnost hujšanja po 40. letu: zakaj so ogljikovi hidrati ključni
Pozabite na Bali, njegov mirnejši sosed je tropski raj brez gneče
Kako naj športno aktivne ženske jedo za več energije in boljšo regeneracijo?
Kako do lepih in zdravih stopal z domačo pedikuro
Vzroki za povišane trigliceride pri osebah z normalno težo
Kaj se zgodi, če uživamo preveč sladkorja?
V Ljubljani parkiranje postaja luksuz: za parkirno mesto skoraj 70.000 evrov
Kako ne bankrotirati zaradi položnic za elektriko?
Nvidia prehitela največje evropsko gospodarstvo
Neobičajni triki za premagovanje odvisnosti od telefona
Plešavost: Zakaj lasje začnejo izpadati in ali obstaja zdravilo?
Pri 93 blesti kot nekoč: poglejte, kakšna lepotica je bila Joan Collins v mladosti
Naravno odišavite svoj dom: 5 receptov za spomladanske dišeče lončke
Spoznajte havanskega bišona: idealen kuža za vsako stanovanje
Ta kuhinjski odpadek lahko v nekaj tednih pospeši rast in cvetenje rož (če ga uporabite pravilno)
Ko zacveti bezeg, vsi govorijo o tej nostalgični sladici
Njoki z zelenjavo iz pečice
'Ubijalski' špageti: italijanska jed, ki je obnorela internet
Dosje Jarak
Ja, Chef!
Kmetija
