Rene Krhin in Pia Bernjak ponovno postala starša

Nekdanji nogometni reprezentant Rene Krhin in manekenka Pia Bernjak sta ponovno postala starša. Na Instagramu sta s sledilci delila fotografijo otroške rokice, zraven pa zapisala: "Naomi." O deklici sta poleg imena razkrila še datum rojstva kot tudi uro, težo in dolžino.

Svojo drugorojenko sta Rene in Pia povila dve leti po rojstvu sina Romea, ki je dobil ime po sinu Davida Beckhama , ki je Krhinov velik idol, kot je poročala revija Lady.

Mariborčan je svojo nogometno kariero začel v mlajših selekcijah, preboj med profesionalce pa mu je uspel z zgodnjim odhodom v Italijo, kjer je nosil dres milanskega Interja. Igral je tudi za italijansko Bologno, španska kluba Cordoba in Castellon ter francoski Nantes, maja lani pa sporočil, da je zaradi osebnih težav sklenil nogometno kariero. Medtem Pio poznamo kot uspešno slovensko manekenko, ki si je tako kot Rene kariero zgradila v tujini.

Par svoje zasebno življenje varuje pred javnostjo in živi daleč stran od žarometov.