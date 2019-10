Simpatični ŠtajerecArnej Ivkovičje na Instagramu, kjer ima več kot 11.000 sledilcev, delil dve simpatični fotografiji, na katerih pozira s svojim pasjim prijateljem Hugom. Na prvi oba gledata v objektiv, na drugi pa mladi plesalec štirinožnega kosmatinca stiska k sebi.

"To sva jaz in Hugo. (Ena izmed dveh najpomembnejših živali v mojem življenju). On je francoski buldog, kar vam že takoj pove, da ni običajen kuža. Poleg tega, da je nor, je vedno lačen in poln energije, zelo rad počne tudi neumnosti. Na primer, rad krade stvari. Včasih mi ukrade hrano ali prostor v postelji, prav tako ve, kako drugim ukrasti mene in si izboriti pozornost, najpomembnejše pa je, da je znal ukrasti moje srce," se je na priljubljenem družbenem omrežju raznežil Arnej, ki pravi, da je presrečen, ker je Hugo del njegovega življenja.

"Rad ga imam, ker ve, kdaj sem žalosten, vedno me potrpežljivo čaka, da pridem domov in vedno mi stoji ob strani. (Tudi ko sem na stranišču.) Res sem srečen, da si del mojega življenja," je postavni plesalec zapisal na Instagramu ter na koncu še hudomušno pripisal: "Dovolj ima za jesti."