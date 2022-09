Restavracija Nebo je upihnila prvo svečko

Restavracijo na vrhu ljubljanske veleblagovnice Nama radi obiskujejo tudi znani obrazi, ki so se z veseljem udeležili doživetja, ki ga je predstavila restavracija Nebo s pomočjo svojih glasbenikov in tudi kuharjev. Ob krožnikih, vrednih vse kulinarične hvale, so si gostje lahko ogledali točke, ki jih je restavracija predstavljala skozi vse preteklo leto. Katarina Benček je restavracijo obiskala s svojim partnerjem, ki sta priznala, da sta že stalna gosta Neba, a vedno navdušena nad vsemi doživetji, ki jih ponudijo. Katarina je pohvalila pevko Astrid, ki restavracijo že kliče drugi dom, Marko Pavlovič pa se je spomnil nedavnega nastopa, ko je v Nebu goste presenetil tudi Magnifico.

Aleš Prestor je ponosen, da je za njimi uspešno porodno leto, saj je restavracija zgradila svoje ime kljub ukrepom, ki so nekaj časa vsem gostincem predstavljali veliko nadlogo. Omenil je, da se najbolje je prav v Nebu, vsi gostje pa vedno še dodatno pohvalijo njihovo klasiko - Pornstar martini. "Lokal je narejen za nas, ki potrebujemo svoj prostor, kadar gremo ven. Rezerviraš si mizo, poješ večerjo, sproti pa se dviguje glasnost in tempo, za sprostitev pa poskrbi tudi pijača. Zame je to popoln večer." je povedal.