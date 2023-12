Retro božični bazar: Z retro darili ljudem lahko privabimo solze v oči

Retro božični bazar, ki te dni poteka v ljubljanskem Pegleznu, je zagotovo prostor, kjer se Rok Ferengja in Maja Založnik počutita doma. Kaj pa je bilo tisto, kar jima je najprej padlo v oči? "Najprej vidiš lučke, jukebox, potem še kitare. Meni so 50. in 60. leta zelo všeč, tako po glasbi kot tudi po stilu," je priznal glasbenik, pevka pa je dodala, da sama doma nima takšnih čudovitih kosov kot Rok, a ima vseeno rada to obdobje. "Ko sem se iskala v stilu oblačenja, mi je kolega predstavil pin-up, ker sem bila od nekdaj močnejše postave. Sem konkretna ženska z oblinami in v tem stilu jih lahko pokažem in se počutim seksi. Oddajam drugačno energijo in takšne so bile tudi ženske v tistem času," je prepričana.