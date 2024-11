Režiser Bojan Emeršič navdušil občinstvo s predstavo Posli pod krinko

Igralci nove predstave Posli pod krinko, so navdušeni nad režijo Bojana Emeršiča."Prvič, zadnjič in nikoli več. Samo to lahko povem. Šalim se, bil je čudovit, izjemno duhovit je in užitek je z njim delati, ker se lahko velikokrat nasmejiš. Znal je držati skupino skupaj, tako da mislim, da je opravil zelo dobro delo," je povedala igralka Inti Šraj."Imel je veliko posluha za nas, dal nam je veliko svobode. Ima resnično odličen občutek za komedijo, tako da je prihajal s številnimi idejami, s katerimi smo nadgradili to besedilo in ga spravili na nivo, na katerem je zdaj," je povedal igralec Matej Zemljič. "Bojan je igralec, se pravi, igralec igralcu da tisto, kar potrebuje na odru. Moram pa reči, da me je, kar presenetil, ima veščine za režiranje, še posebej za komedijo," je dejal igralec Nenad Tokalić - Nešo.

Predstava je polna presenečenj."Lahko namignem samo to, da zaplešem ob drogu. V kakšni opravi in v kakšnem kontekstu pa ne povem, saj bi razkril preveč. Tako, da boste morali priti pogledat," je priznal Zemljič.

V studiu pa sta se pridružila Bojan Emeršič in Lea Mihevc, ki sta nam zaupala več o samem poteku dela."Režiranje mi je postalo všeč, mislim, da imam kaj za povedati, kaj za pokazati, izkušenj imam ogromno in zdi se mi, da sem z lansko in letošnjo predstavo izpolnil lastna pričakovanja," je povedal Bojan.

Igralca sta skupaj že navajena delati, bila sta praktično že poročena. Zakonca sta namreč igrala v priljubljeni seriji Ja, Chef. "Bojan je izvrsten, ampak moram reči, da se pozna, da sva bila praktično poročena, saj si greva malo na živce, potem pa ne moreva en brez drugega," je povedala Lea.

Pod svojo taktirko je imel kar sedem igralcev. "Bili so zelo odgovorni, hvala bogu, da so vzeli zadevo zares. Imel sem kar eno tako mešano, pestro, pisano ekipo. Moral sem si v bistvu za vsakega najti svoj način, kako z njim delati in kako ga pripeljati do želenega cilja, in to nam je nekako uspelo. Jaz mislim, da je predstava krasna," je povedal Bojan.

Predstava je kriminalna komedija, ki predstavi dve plesalki ob drogu, ter kup gangsterjev in prevarantov ... Kaj gre ob takem scenariju sploh lahko narobe? "Narobe gre lahko to, da sem jaz vse to spremenil v ljubezensko tematiko. Ljubezen je najbolj pomembna stvar, ki se dogaja v zelo nepredvidljivem okolju in na koncu zmaga," je razkril režiser.