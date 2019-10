Režiser oddaje Zdravo, Tereza! prejel najvišje priznanje na Novi Zelandiji

Reklamo za BMW Japonska je Žiga snemal z režiserjem Ryanom Mcguirjem v New Yorku, Kyotu in Tokyu, v kateri je glavno vlogo igral legendarni škotski fotograf Albert Watson. Albert ima v žepu že več kot 100 naslovnic Voguea in 40 naslovnic revije Rolling Stone. Fotografiral je famozno črno belo fotografijo Steve Jobsa, Alfreda Hitchcocka v kateri drži v roki oskubljeno gos, Kate Moss še v njenih rosnih 19ih letih, Tupac, Jay Z, Uma Thurman, David Bowie in Naomi Campbell so le še nekatera znana imena, ki so stopila pred Albertov objektiv. Žiga je v reklami za BMW, ki je sestavljena iz treh delov, ujel Albertov proces fotografiranja, doživljanje, ustvarjanje in sledenju svetlobi.