Režiserju in umetniku Pieru Paolu Pasoliniju so se poklonili z nogometno tekmo

"Ste se prej zaljubili v glasbo ali nogomet? Po moje, da prej v nogomet, je pa potem s koncem osnovne šole ta ljubezen do glasbe prišla, pa tudi eden večjih faktorjev bila, zakaj sem šel iz nogometa," je povedal pevec skupine Joker Out, Bojan Cvjetićanin .

Umetnost in nogomet sta dve strasti, ki se dopolnjujeta in povezujeta, dokazujejo tako imenovani nogometniki, člani slovenske umetniške reprezentance.

"Živel sem za Bežigradom, treniral sem pri Olimpiji, nisem bil blazno perspektiven, ampak ljubezen do nogometa je ostala," pa je dodal Miha Guštin-Gušti.

Nogometniki so glasbeniki, igralci, plesalci, koreografi, producenti, ki jim lastna rekreacija omogoča občasne tekme.

"Se umetniki v Sloveniji iz različnih polj tukaj med sabo spoznajo v nekem bom rekel, neformalnem okolju in iz izkušenj, iz preteklosti, vemo tudi, da je to pripeljalo tudi do raznih sodelovanj, ja," pa je dejal producent in selektor nogometnikov Goran Pakozdi.

Tokrat jih je povezal eden najvplivnejših italijanskih umetnikov, pesnikov in mislecev 20. stoletja Pier Paolo Pasolini. Niz dogodkov, v spomin nanj, so pod okriljem Evropske prestolnice kulture poimenovali Pasolinijeve strasti: od fotografske razstave do predstavitve knjige in nogometa.

"Nogomet je priljubljena oblika kulture. Tako verjamem, kot je Pasolini učil, on je ljubil nogomet, ni ti treba biti snob ob pogledu na priljubljene strasti," je povedal pisatelj in selektor italijanske reprezentance umetnikov Giampaolo Simi.

"Umetnost je dostikrat taka malo samotna pot, nogomet je pa dvojna podaja: to pomeni bratstvo, podajanje med seboj, sam težko kaj narediš na igrišču," je dejal urednik filmskih programov na EPK Vlado Škafar.

Ekipi sta obenem spletli še eno od zgodb brezmejnosti.