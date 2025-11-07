Svetli način
Domača scena

Režiserju in umetniku Pieru Paolu Pasoliniju so se poklonili z nogometno tekmo

Nova Gorica, 07. 11. 2025 17.24 | Posodobljeno pred eno minuto

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
Mateja Poljšak Čuk
Komentarji
0

Kaj imata skupnega umetnost in nogomet? Na prvi pogled ničesar, v resnici pa ju povezuje strast, pa tudi Pier Paolo Pasolini, znameniti italijanski filmski režiser in umetnik, od čigar smrti je pred dnevi minilo 50 let. Spominu nanj in njegovi strasti do nogometa so se v okviru Evropske prestolnice kulture v Novi Gorici poklonili tudi z nogometno tekmo med slovensko in italijansko umetniško reprezentanco.

Umetnost in nogomet sta dve strasti, ki se dopolnjujeta in povezujeta, dokazujejo tako imenovani nogometniki, člani slovenske umetniške reprezentance.

"Ste se prej zaljubili v glasbo ali nogomet? Po moje, da prej v nogomet, je pa potem s koncem osnovne šole ta ljubezen do glasbe prišla, pa tudi eden večjih faktorjev bila, zakaj sem šel iz nogometa," je povedal pevec skupine Joker Out, Bojan Cvjetićanin.

Miha Guštin Gušti
Miha Guštin Gušti FOTO: POP TV

"Živel sem za Bežigradom, treniral sem pri Olimpiji, nisem bil blazno perspektiven, ampak ljubezen do nogometa je ostala," pa je dodal Miha Guštin-Gušti.

Nogometniki so glasbeniki, igralci, plesalci, koreografi, producenti, ki jim lastna rekreacija omogoča občasne tekme.

"Se umetniki v Sloveniji iz različnih polj tukaj med sabo spoznajo v nekem bom rekel, neformalnem okolju in iz izkušenj, iz preteklosti, vemo tudi, da je to pripeljalo tudi do raznih sodelovanj, ja," pa je dejal producent in selektor nogometnikov Goran Pakozdi.

Tokrat jih je povezal eden najvplivnejših italijanskih umetnikov, pesnikov in mislecev 20. stoletja Pier Paolo Pasolini. Niz dogodkov, v spomin nanj, so pod okriljem Evropske prestolnice kulture poimenovali Pasolinijeve strasti: od fotografske razstave do predstavitve knjige in nogometa.

"Nogomet je priljubljena oblika kulture. Tako verjamem, kot je Pasolini učil, on je ljubil nogomet, ni ti treba biti snob ob pogledu na priljubljene strasti," je povedal pisatelj in selektor italijanske reprezentance umetnikov Giampaolo Simi.

"Umetnost je dostikrat taka malo samotna pot, nogomet je pa dvojna podaja: to pomeni bratstvo, podajanje med seboj, sam težko kaj narediš na igrišču," je dejal urednik filmskih programov na EPK Vlado Škafar.

Ekipi sta obenem spletli še eno od zgodb brezmejnosti.

umetnost nogomet pier paolo pasolini tekma
ISSN 1581-3711
