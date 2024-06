Režiserju Slobodanu Šijanu zvezda na Prleškem pločniku slavnih

Zombiji vseh vrst in hollywoodske legende, kot so Christopher Lee, Robert Englund in Franco Nero ter številni drugi ljubitelji grozljivk in vina, se navdušujejo nad festivalom Grossmann v Ljutomeru. Tam so v torek odprli jubilejno 20. edicijo festivala. Osrednja zvezda, ki je na Prleškem pločniku slavnih dobila svoje obeležje, je bil tokrat režiser Slobodan Šijan.

Filmske klasike režiserja Slobodana Šijana, kot sta Maratonci tečejo zadnji krog in Kdo neki tam poje, so ga zapisale tudi v srca številnih slovenskih ljubiteljev filma. Pred štirimi leti so njegov film Kdo neki tam poje na festivalu v Cannesu uvrstili v programski sklop klasik, od torka pa je njegovo ime tudi na Prleškem pločniku slavnih. "Hvala Ljutomer! To mesto je v mojem srcu. To je res lepo," je dejal režiser.

Že od leta 2007, ko je v Ljutomeru prejel nagrado, častnega hudega mačka, je Beograjčan oboževalec Grossmann festivala. "Naj uvodoma povem, da imam Grossmann festival res rad, ekipo organizatorjev, izjemna skupina fantov, ki so v dvajsetih letih festivala odrasli. Mestu Ljutomer sem hvaležen za vso čast, ki so mi jo izkazali – od nagrade za življenjsko delo do te plošče na trgu. To je bil zame res lep dogodek. Hvala in na zdravje!" je še zaključil.

icon-expand FOTO: Špela Jambriško

