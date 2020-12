Goran, Rifle in Lado ustvarili prvo spletno interaktivno predstavo Optimisti

Optimisti je predstava, ki bo na slovenskem kulturnem trgu ponudila nekaj povsem novega, to je prva interaktivna digitalna predstava, ki bo potekala v živo in je ne bo moč prevrteti nazaj, če bi kdo mislil, da predstava 'lahko počaka'.

Janez Hočevar - Rifle, Lado Bizovičar in Goran Hrvaćanin so v času koronakrize našli popolnoma nov način, kako ljudem približati komedijo na način, da se bo vsem zdelo, kot da spet sedijo v gledališki dvorani. Koncerti, predstave in intervjuji na daljavo so lahko namreč za akterje precej nerodna reč, saj se zaradi razdalje med njimi in gledalci zdi, kot da nastopajo le za računalnik pred seboj. A tokrat ni tako. Trije prvaki slovenske komedije so našli rešitev.

Predstava Optimistije prva slovenska interaktivna spletna komedija, ki je bila ustvarjena za izvajanje v času, ko ni teatra in ni komedije. Predvajali jo bodo na namensko razviti platformi, vsebina pa je ustvarjena za izvajanje po spletu. Optimisti so torej trije igralci in le en dogodek, predvajan v živo – brez možnosti zamika ali gledanja na zahtevo. Glavni akterji Optimiste opisujejo kot novo izkušnjo komedije in pravijo: "To ni teater, ni televizija, ni film in ni podkast. Tudi video na zahtevo ni."

Gojko, Rifle in Lado si zadajo lahko nalogo: rešiti vse svoje in svetovne probleme – če se da, kar po spletu. Težava je seveda v tem, da imajo preveč dobrih idej in premalo samokritike – zato bodo potrebovali tudi vašo pomoč.