Risani film o divji robotki v jok spravil znane Slovence

"Moram reči, da sem jokala, in kljub temu, da je ta risanka narejena za otroke, prisežem, da si jo lahko ogleda tudi vsak starš, ki se bo ob ogledu prav tako zjokal," je povedala Anabel, Jan Bučar pa je dejal, da je risanka srce parajoča, in dodal: "Govori o dveh svetovih, o robotih in živalih in kako se med njimi razvije posebna vez."

"To je večplastna risanka, jaz sem seveda večkrat jokala. Res mi je bilo všeč predvsem to sporočilo enakosti in da moramo stopiti skupaj. Všeč mi je bilo tudi sporočilo, da srce vedno zmaga," je povedala igralka Maja Martina Merljak. Na premieri je bila s sinom Jonatanom, ki že stopa po njenih stopinjah, oba sta namreč posodila glas liku animiranega filma.