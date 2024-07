Risanke v znanih Slovencih prebudijo otroka

V življenju vsakega otroka imajo svoje posebno mesto tudi risanke. Na VOYO se vso poletje vrtijo sinhronizirane risanke, med drugimi večni Smrkci in Barbapapa, pa Maša in medved ter Mali Tiger Danijel, v kateri so glasove posodili vsi člani družine Vovk.

Glasbenika Raay in Marjetka Vovk že vrsto let posojata glasove risanim junakom. "Marjetka večinoma sinhronizira mamice, jaz pa kakšnega očeta ali kakšnega navihanca," je zaupal slovenski glasbeni producent. Sam se je v svetu risank preizkusil tudi kot kasting menedžer, kar pomeni, da je iskal nove glasovne upe. "Glasba in posluh ogromno pomagata pri sinhronizaciji, predvsem pa samozavest z odrov, ker je vse to nastopanje," je še dodal.

Marsikdo ne ve, da je pri sinhronizaciji veliko improvizacije. V studiu vsak posname glas za svojega risanega junaka, nato tonski tehnik sestavi vse glasove v zaključno zgodbo. "Nič ne vedo prej, tukaj prvič preberemo besedilo in potem posnamemo. Malo povadimo in uskladimo z usti, pa akcija," je povedal režiser Jernej Kuntner. Tudi Raay se strinja, da je to vsakič znova presenečenje, kako celotna risanka na koncu izpade. "Ko vidiš, kako se je skupaj sestavilo, si vsakič znova navdušen, kako je videti," je priznal.

Sinhronizacija risank v zakoncih Vovk prebudi otroka. FOTO: Izvajalec

"Ker imava dva otroka, lahko že kar nekaj let iz prve roke vidiva, kako Oskar in Vid reagirata na določeno risanko. Tako tudi hitro vidimo, ali bo neka risanka uspešna ali ne in kaj je tisto, kar bo pritegnilo gledalce," je o svojih izkušnjah z otroci še povedal glasbeni producent. Tudi njegova sinova sta namreč zakorakala po stopinjah svojih staršev. Na VOYO si tako lahko ogledate risanko Mali tiger Danijel, v kateri je glasove posodila vsa družina. "Super je to gledati. Vsak smo snemali posamezno, je pa zabavno videti nas štiri v paralelnem svetu v risanki," je povedal v smehu.