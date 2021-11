Robert Erjavec: Preklop v domač dolenjski naglas je podzavesten

Imajo Dolenjski kakšen stereotip, značilen samo za njih?

Pridni, delovni, ustvarjalni, uspešni, gostoljubni (če se ozremo po uspešnem gospodarstvu v naši regiji). Prav tipičen, to pa ne vem, a menim, da smo v Sloveniji, ki je prežeta z manjšimi mesti, vasmi, ki se stikajo z mestom, kar povsod podobni.

Dolenjci so znani po cvičku, zidanicah, dobri hrani. Kaj je zate najbolj dolenjska stvar?

Vse, kar je domače, ustvarjeno z ljubeznijo, delom, prilagajanjem, z željo ponuditi dobro tudi drugim, ki prihajajo k nam.

Kakšno sliko si ustvariš ob besedi Dolenjska?

Moj dom, moji ljudje, duša, sprostitev.

Najljubša turistična točka Dolenjske? In zakaj?

Veliko jih je. Tako medijsko bolj izpostavljenih kot tudi manj. Dolenjska se velikokrat predstavlja z gradom Otočec, Kostanjevico. A reka Krka, najdaljša slovenska reka od izvira do izliva, ponuja številne gradove (res da so nekateri v propadanju, a vseeno dopuščajo prijeten pohodniški ali kolesarski turizem). Pa tudi zidaniški turizem je ob ponudbi domačinov čudovit.

Najljubša dolenjska beseda in kaj pomeni?

Brd pit (Brad Pitt): bi rad oz. kaj boš pil. Bl pit (priti na kozarček). Sicer pa NA ZDRAVJE v vseh pogledih!

Tvojega naglasa na televiziji ni moč slišati. Še kdaj zaviješ po domače?

To je podzavestni preklop. Brez napora, tako z enega kot na drugega. Sicer pa vsak dan, ko sem doma, z domačimi ljudmi.

Dolenjska beseda, za katero veliko ljudi ne ve, kaj pomeni?

Kevd'r? Ampak slednjo uporabljajo tudi drugje za klet. A, ja, morda kolba, ta je vsaj v delu Dolenjske beseda za piščančje bedro. Gl'ž je kozarec, štefan vina sta dva litra vina.

Opiši svoj kraj, kot ga vidiš ti.

Že 25 let živim na Velikem Slatniku pri Novem mestu. Bom izpostavil Machovo učno pot, ki je še sploh v koronačasu postala izredno obiskana. Gre za večinoma gozdno pot (slednja je nastala na pobudo naših upokojencev!), s prepletanjem Macha in Trdine oz. okolja, znanosti, literature. Družina Mach je nekoč živela na Velikem Slatniku. Med njimi tudi Ernst Mach, po katerem se imenuje fizikalna enota za t. i. preboj zvočnega zidu (1 mach). Prav tako se je Ernstov oče v teh krajih prvi v Evropi začel ukvarjati z japonskim metuljem sviloprejcem – jamamaj. Ti so mu 'pobegnili' v slaten'ške gozdove in so se zdaj razširili že v večjem delu Evrope. Konec avgusta so ti nočni metulji, največji pri nas, prava paša za oči. Navzlic velikosti so nežni, čudoviti.