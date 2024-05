Robert Hrgota bo prvič očka: Zelo se veseliva

ŠALA DNEVA icon-content-box-1 Arhiv

Janezek pride na šolski avtobus in začne razlagati vozniku: "Veš, če bi bil moj oče bik, mama pa krava, bi bil jaz teliček." Janezkovih neumnosti vajen voznik samo zavije z očmi in si misli svoje. A Janezek nadaljuje: "Če bi bil moj oče petelin in mama kokoš, bi bil jaz piščanec." Da bi imel malo miru, se voznik odloči, da bo Janezku postavil zelo težko vprašanje: "No, Janezek, kaj pa bi bil, če bi bil tvoj oče osel, mama pa alkoholičarka". Janezek: "Voznik avtobusa!"