Robert Korošec praznoval 30. rojstni dan: Nina me je čudovito presenetila

Simpatični Robert Korošec, ki ga poznamo iz Najinih mostov kot Kristijana Bevka, je v objemu svoje izbranke Nine Rakovec in njunih otrok, hčerke Lejle ter sina Oliverja, proslavil vstop v novo desetletje. Robert Korošec je 8. septembra dopolnil 30 let. Kako je praznoval? "Tako kot imam najraje – z družino. Odpravili smo se na mini oddih," je povedal za 24ur.com in dodal, da ga je njegova Nina lepo presenetila z darilom. "Nina me je čudovito presenetila z videom voščil ljudi, ki so me spremljali na moji poti do 30. leta. Res prekrasno presenečenje. In še čudovit piknik je organizirala s pomočjo njene mami in sestre," je povedal in dodal, da je med drugim v dar prejel tudi nogometni dres NK Maribor, na katerem so podpisi vseh trenutnih igralcev.