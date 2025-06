Rock mulčkom so se na odru pridružili številni znani Slovenci

Rock mulčki so na dobrodelnem koncertu nastopili s številnimi znanimi Slovenci. "Meni je bilo na odru z rock mulčki zelo, zelo lepo. Dober občutek je, ko stoji za teboj ogromno otrok in potem slišiš ta otroški zbor, ki te požene in bi še pel in pel," je povedal pevec Kristijan Crnica . "Super so bili, v čast si štejem dejstvo, za kakšen namen nastopamo tukaj. Posebej s takšnimi simpatičnimi otroci," je povedala pevka Maja Založnik .

Nastopajoči so z ganjenim občinstvom skupaj utripali za dober namen. "Za dober namen, za otroke, ki jim starši ne morejo nuditi morja. Tudi Rock mulčki ponavadi na koncu koncerta vprašajo, koliko smo izbrali, da imajo tudi oni občutek, da so pomagali otrokom in to res veliko šteje v tem svetu, še posebej ob vsem tem, kar se dogaja," je dodala Založnik.

Člani najbolj dobrodelnega slovenskega otroškega pevskega zbora so ponosni, da lahko nastopijo s priljubljenimi glasbeniki. "Upam, da so veseli, pravijo da so in da tudi oni uživajo z nami, ko pojejo vse te pesmi in seveda z občinstvom. Kaj si lahko želiš lepšega, doživeti to na en tak lep, že skoraj poletni dan," je povedala pevka Nina Pušlar.