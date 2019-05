Roglič ob svoji noseči Lori: 'Prosti dnevi so rezervirani za družino'

Priprave, treningi, stres, razočaranje in veselje ... To je le nekaj dejavnikov, ki spremljajo vsakdan profesionalnih športnikov in njihovih boljših polovic. Še posebej, če so slednji aktivno vpeti v športno kariero svojih partnerjev. Prav takšen primer sta tudi Primož in Lora. Kljub visoki nosečnosti Lora vztraja ob svojem najdražjem in ga spodbuja na kolesarski dirki po Italiji, ki se bo zaključila 2. junija v Veroni.