Rojstnodnevno presenčenje na Kreti

Tilen Grah, mister Slovenije 2016, in njegova izbranka Nataša Horvat sta se za Tilnov rojstni dan odpravila v Grčijo. Potovanje je bilo del rojstnodnevnega darila, ki pa mu je sledilo še večje presenečenje.

Tilen Grah in Nataša Horvat uživata na Kreti FOTO: osebni arhiv

Tilen Grah, mister Slovenije 2016 je svoj rojstni dan dočakal na grškem otoku, od svoje izbranke Nataše Horvat pa je prejel dolgo želeno rojstnodnevno darilo. "Tokrat se nama je zgodilo, da sva že drugič imela težave na letališču.Lansko leto so naju zadržali na carini v Los Angelesu, tako da sva zamudila letalo in rojstni dan praznovala na letališču. Tokrat smo se potniki že vkrcali na letalo, a so nas poslali ven iz letala, saj je bilo nekaj narobe. Ker smo se zelo načakali, nam je letalska družba dala vaučer za en brezplačni let. V noči iz 9. na 10. avgust se je moja draga izjemno potrudila. V hotelski sobi je pričarala pravo rojstnodnevno vzdušje, prostor je opremila z baloni, svečkami in mi podarila album najinih osebnih slik. Bilo je zares čarobno," pripoveduje 23-letni slavljenec, ki že od otroštva obožuje vodne športe. Najraje je imel deskanje na vodi, s časom pa ga je mikalo, da bi preizkusil tudi fly board oziroma "lebdeča deska", ki je sestavljena iz posebne deske, na katero so vpeti lebdeskarski čevlji.

Slavljenec je prvič preizkusil ta vodni šport. FOTO: osebni arhiv

"V otroštvu se mi je fly boardanje zdelo nedosegljivo. Na svoj rojstni dan pa me je pričakalo lepo presenečenje, saj sem dobil za darilo, da se preizkusim v tem vodnem športu. Moram priznati, da fly board ni ravno enostavna zadeva.Ko si v vodi in te pritisk vode dvigne v zrak, se zaradi adrenalina niti ne zavedaš, kako visoko si. Bil sem približno dobrih tri metre v zraku. Moraš se osredotočiti na ravnotežje. Na začetku mi ni šlo in sem padal v vodo, potem pa ko sem osvojil tehniko, je inštruktor vpil superman, superman (smeh)," navdušeno za 24ur.com pove Tilen, ki zelo ceni Natašin trud, da je vse tako odlično organizirala. Njuno praznovanje pa se je zavleklo v noč:

Nataša je svojega partnerja za rojstni dan prijetno presenetila. FOTO: osebni arhiv

"Dan sva zaključila z večerjo na plaži. 10. avgust je bil zares nekaj čarobnega. Priznam, da sem imel večkrat solzne oči, saj se je Nataša zelo potrudila in mi pričarala nepozabni rojstni dan, o katerem sem sanjal celo leto. Res sem srečen, da imam Natašo. Ne smem pozabiti tudi na svoja starša in sestroTajdo, ki so se spomnili na moj rojstni dan in mi čestitali ravno, ko je ura odbila polnoč. To mi je res veliko pomenilo."