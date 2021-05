Rok Biček: Slovenski filmski ustvarjalci smo brez moči

Slovenska ekipa in igralec Gregor Baković so na sodelovanje z Avstralci ponosni. Baković pravi, da so posneli res odličen film. V Avstraliji so se imeli odlično in Baković se veseli vrnitve, a ga skrbijo politično-ekonomski dejavniki. Snemanje v Avstraliji se je pričelo 6. aprila in se zaključilo po 25 dneh. V tem času bi moral film prejeti skupno 175.000 evrov od Slovenskega filmskega centra, a prejel ni niti centa. Skupno je bilo predvidenih 350.000 evrov.

"Če primerjam delo v filmski industriji v Sloveniji in Avstraliji, lahko rečem, da je glavna razlika ta, da je v Avstraliji vse veliko bolj regulirano, kar je na prvi pogled mogoče oteževalna okoliščina. Dobro ob tem je to, da se vsi držijo pravil. Če se nekaj dogovoriš, potem to tudi drži. Govorim tudi o podpisanih pogodbah, ki se jih Avstralija in avstralski producenti držijo. Enako pa pričakujejo tudi od nas. Tukaj pa potem nastopi težava, ker mi zelo težko izpolnjujemo svoje pogodbene obveznosti, ker v tem trenutku od Slovenskega filmskega centra nismo prejeli še niti centa, čeprav nam v tem trenutku po pogodbi dolguje 175.000 evrov od skupno predvidenih 350.000 evrov. Da smo mi lahko svoje pogodbene obveznosti do ekipe in do svojih avstralskih partnerjev izpolnili, sem si sam moral izposoditi ta denar pri prijateljih in sorodnikih, saj mi banka takšnega kredita ne bi nikoli odobrila, kljub temu, da imamo podpisano pogodbo z državno agencijo," je o snemanju in težki situaciji, v kateri so se znašli, povedal Rok Biček. Pravi, da je sreča v nesreči ta, da so do njega pristopili tudi nekateri drugi slovenski ustvarjalci, ki so mu ponudili kolegialna osebna posojila, ker se tudi oni zavedajo, da živimo v neurejeni državi, v kateri je postalo samoumevno, da javne institucije kršijo lastne zakone in pravila.

Kakšna je torej prihodnost slovenskega filma? Sta borba za finančna sredstva in kršenje pogodb nova realnost, s katero se bodo slovenski filmski ustvarjalci srečevali pri vsakem novem projektu? Rok Biček pravi, da to ni nova realnost in to tudi ne sme postati, ker če se bo to zgodilo, bodo slovenski ustvarjalci pač nehali snemati slovenske filme. "Tako mi v bistvu gasimo požar, da ne izgubimo slovenskega projekta, v katerega so slovenski davkoplačevalci vložili 400.000 evrov, medtem ko so avstralski davkoplačevalci vanj vložili 900.000 evrov. To pomeni, da so dali avstralski davkoplačevalci več kot dvakrat več denarja za slovenski film, ki se sicer snema v Avstraliji, ampak zgodba govori o slovenski izseljenski družini. V glavni vlogi je Gregor Baković, ki igra očeta Miloša, njegovo hčerko pa igra mlada slovenska igralka Loti Kovačič," je o filmu povedal Biček.