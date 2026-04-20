Rok Flander predstavil knjižno popotovanje po Mavriciju

V ospredju večera je bila zgodba Roka Flandra, nekdanjega vrhunskega deskarja na snegu, ki je svojo športno kariero nadgradil v podjetniško in kulinarično pot na Mavriciju. Tam je pred več kot desetletjem odprl svoj prvi surferski bar, ki je prerasel v uspešno restavracijsko zgodbo in danes živi tudi v obliki mednarodne franšize.

Rok Flander in Willibald Reinbacher FOTO: Sportida

Ob predstavitvi je Flander poudaril, da knjiga presega klasičen koncept kuharskih knjig: "Knjiga predstavlja nov pristop h kuharskim knjigam. Poleg receptov prikazuje tudi mavricijsko kulinariko in način življenja na visoki in kakovostni ravni, ki lahko zadovolji tudi najbolj zahtevne goste z vsega sveta." Soavtor knjige Willibald Reinbacher, priznani kuharski mojster in nagrajenec tekmovanja World Gourmet Cookbook Awards, je ob tem dodal: "Iz te mešanice začimb in kitajskih vplivov je nastala fuzijska kuhinja. Rok je imel surferski bar in rekel sem mu, da se njegovo pohištvo in moja hrana ujemata kot 'home run'. Tako je nastala skupna znamka."

Predstavitev knjige Wapalapam: Taste of An Island Sportida

Predstavitev knjige Wapalapam: Taste of An Island Sportida

