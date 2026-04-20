Rok Flander predstavil knjižno popotovanje po Mavriciju

V ospredju večera je bila zgodba Roka Flandra, nekdanjega vrhunskega deskarja na snegu, ki je svojo športno kariero nadgradil v podjetniško in kulinarično pot na Mavriciju. Tam je pred več kot desetletjem odprl svoj prvi surferski bar, ki je prerasel v uspešno restavracijsko zgodbo in danes živi tudi v obliki mednarodne franšize.
Ob predstavitvi je Flander poudaril, da knjiga presega klasičen koncept kuharskih knjig: "Knjiga predstavlja nov pristop h kuharskim knjigam. Poleg receptov prikazuje tudi mavricijsko kulinariko in način življenja na visoki in kakovostni ravni, ki lahko zadovolji tudi najbolj zahtevne goste z vsega sveta."
Soavtor knjige Willibald Reinbacher, priznani kuharski mojster in nagrajenec tekmovanja World Gourmet Cookbook Awards, je ob tem dodal: "Iz te mešanice začimb in kitajskih vplivov je nastala fuzijska kuhinja. Rok je imel surferski bar in rekel sem mu, da se njegovo pohištvo in moja hrana ujemata kot 'home run'. Tako je nastala skupna znamka."
Dogodka se je udeležilo veliko število gostov, med njimi znani obrazi, olimpijci ter športniki iz časa Rokove aktivne športne kariere, kar je večeru dalo tudi osebno noto ponovnih srečanj in športnih spominov. Gostje so poudarili, da je Rok Flander vedno izžareval strast do tega, kar počne, kar je jasno vidno tudi v knjigi. Po njihovih besedah je znan kot izjemen gostitelj, pri katerem so vedno dobro jedli, njegova energija in predanost pa se odražata v celotnem projektu.
Večer se je zaključil s koncertom skupine Društvo mrtvih pesnikov ter sproščenim druženjem z avtorjema, ki sta z obiskovalci delila zgodbe z Mavricija in ozadje nastanka knjige.
