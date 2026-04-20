Domača scena

Rok Flander predstavil knjižno popotovanje po Mavriciju

Ljubljana, 20. 04. 2026 18.50 pred 8 dnevi 2 min branja 0

Avtor:
E.M.
Predstavitev knjige Wapalapam: Taste of An Island

V Slovenskem etnografskem muzeju se je odvil poseben dogodek ob izidu knjige Wapalapam: Taste of An Island, ki sta jo ustvarila Rok Flander in Willibald Reinbacher. Dogodek je presegel klasično predstavitev knjige in obiskovalcem ponudil celostno izkušnjo – preplet kulinarike, zgodb in glasbe, navdihnjen z življenjem na otoku Mavricij.

V ospredju večera je bila zgodba Roka Flandra, nekdanjega vrhunskega deskarja na snegu, ki je svojo športno kariero nadgradil v podjetniško in kulinarično pot na Mavriciju. Tam je pred več kot desetletjem odprl svoj prvi surferski bar, ki je prerasel v uspešno restavracijsko zgodbo in danes živi tudi v obliki mednarodne franšize.

Rok Flander in Willibald Reinbacher
FOTO: Sportida

Ob predstavitvi je Flander poudaril, da knjiga presega klasičen koncept kuharskih knjig: "Knjiga predstavlja nov pristop h kuharskim knjigam. Poleg receptov prikazuje tudi mavricijsko kulinariko in način življenja na visoki in kakovostni ravni, ki lahko zadovolji tudi najbolj zahtevne goste z vsega sveta."

Soavtor knjige Willibald Reinbacher, priznani kuharski mojster in nagrajenec tekmovanja World Gourmet Cookbook Awards, je ob tem dodal: "Iz te mešanice začimb in kitajskih vplivov je nastala fuzijska kuhinja. Rok je imel surferski bar in rekel sem mu, da se njegovo pohištvo in moja hrana ujemata kot 'home run'. Tako je nastala skupna znamka."

Dogodka se je udeležilo veliko število gostov, med njimi znani obrazi, olimpijci ter športniki iz časa Rokove aktivne športne kariere, kar je večeru dalo tudi osebno noto ponovnih srečanj in športnih spominov. Gostje so poudarili, da je Rok Flander vedno izžareval strast do tega, kar počne, kar je jasno vidno tudi v knjigi. Po njihovih besedah je znan kot izjemen gostitelj, pri katerem so vedno dobro jedli, njegova energija in predanost pa se odražata v celotnem projektu.

Večer se je zaključil s koncertom skupine Društvo mrtvih pesnikov ter sproščenim druženjem z avtorjema, ki sta z obiskovalci delila zgodbe z Mavricija in ozadje nastanka knjige.

Damjan Murko iskreno o očetovstvu: "Ko sem prvič držal sina v naročju, sem pomislil, da je moje javno življenje končano"
4 koraki, ki ločijo srečne pare od vseh ostalih
Simptomi, ki jih v nosečnosti ne smete spregledati
Drama v zraku: nosečnica rodila med letom na višini 10.000 metrov
Največji strah slovenske podjetnice se je preoblikoval v njeno moč
Dnevni horoskop: Strelci si želijo svobode, kozorogi iščejo napredek
Balerinke, ki ustvarijo optično iluzijo in poskrbijo, da smo videti vitkejše
4 najpogostejši razlogi, zaradi katerih si ljudje grizejo nohte
Zgodnji simptomi raka jajčnikov: 4 znaki, ki jih morate poznati
Grožnja v naših kosteh, ki prizadane 40 % odraslih
Strokovnjaki razkrivajo preprost način za zmanjšanje zdravstvenih tveganj sedenja
Skriti dejavniki, ki preprečujejo izgubo maščobe na trebuhu
Garsonjere za 170.000 in več evrov. Poglejte najdražjo
Tik pred prazniki, pokojnine pa še ni
Zadnji dan, do katerega mora biti izplačan regres
Nova pravila za prtljago pri Lufthansi
Nekdanji smučar odločno: življenje po smrti obstaja
Te ženske po horoskopu veljajo za najboljše ljubimke
Kardiolog opozarja: te tri pijače najbolj škodujejo srcu
Večina ljudi napačno marinira meso za žar – delaš tudi ti te napake?
'Mene bi kap': posnetek modrasov sprožil val strahu
Podgane na vrtu: kako ravnati preventivno?
Kako očistiti kuhinjske pripomočke z oljčnim oljem (in kdaj ga nikoli ne uporabiti)
Viralni trik z aluminijasto folijo za odlaganje olja: ali deluje in katere so boljše alternative
Piknik revolucija: jed, ki zasenči čevapčiče in pleskavice
Prvomajski golaž: 3 napake, zaradi katerih ne uspe tako, kot bi moral
Sladica brez peke, ki bo popestrila praznične dni
Hitro pecivo za piknike, ki je ravno prav sočno in osvežilno
Ljubezen na prvi ples
Kmetija
Belo se pere na devetdeset
Sanjski moški
