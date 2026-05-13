Domača scena

Rok Kunaver in Natalija Gros se bosta kmalu razveselila naraščaja

Ljubljana, 13. 05. 2026 11.27 pred 53 minutami 1 min branja 2

Avtor:
E.K.
Natalija Gros in Rok Kunaver

Rok Kunaver in Natalija Gros, ki sta se spoznala v našem priljubljenem šovu Zvezde plešejo, se bosta kmalu razveselila rojstva otroka. Igralec in nekdanja vrhunska športna plezalka naj bi zibala že to poletje.

Rok Kunaver in Natalija Gros se bosta kmalu razveselila naraščaja. Par, ki se je pred osmimi leti spoznal v našem šovu Zvezde plešejo, naj bi po poročanju revije Lady že poleti pričakoval prihod dojenčka.

Natalija Gros in Rok Kunaver
Natalija Gros in Rok Kunaver
FOTO: POP TV

Natalija in Rok sta se spoznala leta 2018 med sodelovanjem v drugi sezoni priljubljenega plesnega šova. Nekdanja vrhunska športna plezalka je v šovu zmagala, medtem ko je priznani igralec, ki je plesal s plesalko Martino Plohl, tekmovanje zapustil v peti oddaji.

Njuna simpatija je po šovu prerasla v veliko ljubezen, ki sta jo leta 2022 kronala s poroko. Letos poleti se bota tako razveselila rojstva prvega skupnega otroka. 41-letnica je pred enajstimi leti že postala mama hčerki Eli, ki se ji je rodila v razmerju z režiserjem Juretom Breceljnikom, ki pa je le nekaj mesecev po njenem rojstvu nenadoma preminil.

asdfghjklč
13. 05. 2026 12.21
Ta je dober igralec. Odlično se vživi v svoje like.
luna.3
13. 05. 2026 12.19
Čestitke!
