Rok Kunaver in Natalija Gros se bosta kmalu razveselila naraščaja. Par, ki se je pred osmimi leti spoznal v našem šovu Zvezde plešejo , naj bi po poročanju revije Lady že poleti pričakoval prihod dojenčka.

Natalija in Rok sta se spoznala leta 2018 med sodelovanjem v drugi sezoni priljubljenega plesnega šova. Nekdanja vrhunska športna plezalka je v šovu zmagala, medtem ko je priznani igralec, ki je plesal s plesalko Martino Plohl, tekmovanje zapustil v peti oddaji.

Njuna simpatija je po šovu prerasla v veliko ljubezen, ki sta jo leta 2022 kronala s poroko. Letos poleti se bota tako razveselila rojstva prvega skupnega otroka. 41-letnica je pred enajstimi leti že postala mama hčerki Eli, ki se ji je rodila v razmerju z režiserjem Juretom Breceljnikom, ki pa je le nekaj mesecev po njenem rojstvu nenadoma preminil.