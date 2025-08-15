Rok Možič z dekletom uživa na zasluženem oddihu

Vrhunski odbojkar Rok Možič te dni uživa na zasluženem oddihu. S svojimi sledilci je na Instagramu namreč delil kopico fotografij, ki jih je podpisal z emotikonom španske zastave. Kot je opazno z nekaterih fotografij, bi lahko dopustoval na Majorki.
Na fotografijah ob športniku je tudi njegovo dekle Neja Kramberger, s katero se poznata še iz srednješolskih dni. Videti je, kako sta uživala v kopanju v kristalno čisti vodi, si ogledovala znamenitosti in večerjala. Kramberger je pod objavo komentirala s tremi emotikoni srca.
Izbranko, s katero naj bi bila skupaj že več kot leto dni, je Možič javnosti predstavil v začetku letošnjega leta. Maja je med drugim objavil fotografije z Malte, na katerih je bila tudi Kramberger.
23-letnik je kapetan italijanske Verone. V letošnji sezoni mu zaradi operacije slepiča ni šlo vse po načrtih.
