Domača scena

Rok Možič z dekletom uživa na zasluženem oddihu

Majorka, 15. 08. 2025 12.02 | Posodobljeno pred eno minuto

R. M.
0

Rok Možič z dekletom dopustuje na Majorki. Na Instagramu je objavil več skupnih fotografij, med njimi pa je tudi trenutek njunega poljuba.

Vrhunski odbojkar Rok Možič te dni uživa na zasluženem oddihu. S svojimi sledilci je na Instagramu namreč delil kopico fotografij, ki jih je podpisal z emotikonom španske zastave. Kot je opazno z nekaterih fotografij, bi lahko dopustoval na Majorki.

Na fotografijah ob športniku je tudi njegovo dekle Neja Kramberger, s katero se poznata še iz srednješolskih dni. Videti je, kako sta uživala v kopanju v kristalno čisti vodi, si ogledovala znamenitosti in večerjala. Kramberger je pod objavo komentirala s tremi emotikoni srca. 

Izbranko, s katero naj bi bila skupaj že več kot leto dni, je Možič javnosti predstavil v začetku letošnjega leta. Maja je med drugim objavil fotografije z Malte, na katerih je bila tudi Kramberger.

23-letnik je kapetan italijanske Verone. V letošnji sezoni mu zaradi operacije slepiča ni šlo vse po načrtih.

rok možič neja kramberger potovanje poletje
