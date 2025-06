Rok 'n' Band vojakom na misiji pričarali vzdušje doma

Praznovanje dneva državnosti je pripadnicam in pripadnikom slovenske vojske daleč od doma, v bazi KFOR v Prištini na Kosovu, polepšala skupina Rok 'n' Band. S slovenskimi klasikami in tudi z njihovimi številnimi avtorskimi uspešnicami so glasbeniki vojakinjam in vojakom na misiji pričarali vzdušje doma, ki ga po dolgih mesecih stran od svojih družin pogrešajo prav vsi. Kot slovenske rock zvezdnike so jih na tridnevnem obisku gostili tudi na KFOR-jevem radiu, pevec Rok Ferengja pa ima kot pripadnik prve redne generacije slovenske vojske do služenja domovini prav poseben odnos.