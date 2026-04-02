Domača scena

Rok Piletič pristal v bolnišnici: 'Ne privoščim nikomur'

Ljubljana, 02. 04. 2026 14.13 pred 26 dnevi 2 min branja 27

Avtor:
E.K.
Rok Piletič

Priljubljeni slovenski pevec Rok Piletič je zaradi nenadne poškodbe med igro nogometa pristal v bolnišnici. Strgal si je Ahilovo tetivo, kar pomeni, da ga čakata operacija in dolgotrajno okrevanje. Kljub temu pa 34-letnik ostaja pozitiven in svojim poslušalcem sporoča, da namerava kljub trenutni situaciji izdati nove pesmi in nastopati, tudi če bo to na nekaj koncertih moral storiti sede.

Včerajšnji dan je bil prežet s prvoaprilskimi šalami, za Roka Piletiča pa se je sreda končala nekoliko drugače, v bolečinah in zagotovo nepričakovano. "Tega nisem objavil včeraj, ker mi nihče ne bi verjel. Vem, da je marsikomu mnogo huje, ampak prvič me je življenje na 1. april res dobesedno priklenilo na tla ... Fuzbal, pok, močna bolečina innnn... strgana Ahilova tetiva...," je ob fotografijah iz bolnišnice na družbenih omrežjih zapisal pevec.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Joj, kako neprijeten občutek je to, kot da te je nekdo ustrelil v nogo od zadaj, sploh ne znam opisati, samo padeš kot klada. Ne privoščim nikomur. Čista nemoč...," je priznal 34-letnik in dejal, da mu je poškodba prekrižala številne načrte. Razkril je, da je namreč zadnjih nekaj mesecev pripravljal izdajo novih pesmi, začenja pa se tudi sezona nastopov in koncertov. "Ker pa plana ne bi rad spreminjal (če bom kolikor toliko zdrav) mi ne zamerite, če boste v kakem nastopu, intervjuju ali celo spotu videli Roka, ki sedi," je dodal.

Kljub hudi poškodbi pa Piletič ostaja pozitivno naravnan, vendar se zaveda, da bo pot do popolnega okrevanja še dolga. "Da pa ne bom preveč jamral. Okrevanje tega je baje dolgo, ne počutim se najbolj prijetno, verjetno me hitro čaka operacija," je razkril in prosil svoje sledilce, da z njim delijo svoje izkušnje, če jih je doletela podobna nesreča. Prav tako se je zahvalil osebju kliničnega centra.

Priljubljenemu glasbeniku so v komentarjih njegove objave pozitivne misli poslali številni znani Slovenci, med drugim radijec Robert Roškar, raper Trkaj, voditeljica in spletna vplivnica Jerica Zupan, pevec Dejan Krajnc in fotograf Tibor Golob.

Rok Piletič poškodba pevec bolnišnica BQL
KOMENTARJI27

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

Lenart Čaubi
02. 04. 2026 21.21
Sem bral na BBC grozno.
Odgovori
0 0
Eksiflajs96
02. 04. 2026 21.14
Je vse ok z njemu? Sprasujem ker nemorem zaspat od šoka..
Odgovori
0 0
Potouceni kramoh
02. 04. 2026 19.47
Piletić drž se krampa in lolate to je zate.
Odgovori
+1
2 1
G. Papež
02. 04. 2026 19.38
Priljubljen?
Odgovori
0 0
slayer2
02. 04. 2026 19.14
Kdo???!!!
Odgovori
+1
1 0
NIAR
02. 04. 2026 18.36
Mnogo ljudi je v bolnišnici. Vsi bi bili raje zdravi in doma. Zato pa imamo poklic zdravnika in med sester.
Odgovori
0 0
vicente
02. 04. 2026 18.33
Kmetija
Odgovori
+1
1 0
Amenhotep
02. 04. 2026 18.28
Kdo je pa to ?
Odgovori
+3
3 0
Lenart Čaubi
02. 04. 2026 21.23
Ane poznaš Piteliča?
Odgovori
0 0
JoskoP
02. 04. 2026 18.11
Cela drama, še dobr da zdej vem.
Odgovori
+1
1 0
Pajki
02. 04. 2026 17.38
Kdo?
Odgovori
+4
4 0
Justice4all
02. 04. 2026 17.38
Vse dobro...ozdravi čimprej...
Odgovori
+0
2 2
ljubim svojo državo
02. 04. 2026 17.14
zastojn reklama
Odgovori
+3
4 1
Sir Oliver
02. 04. 2026 17.13
Dvoranski nogomet je najslabša rekreacija za sklepe.
Odgovori
+2
3 1
Dragica Cegler
02. 04. 2026 16.47
PsihiatrijaMaribor Ti si pa trešen/a.In kaj,če se bliža.?Ker pač vadi levaki nimajo dovolj glasov,ker so izgubili 12 sedežev.In jaj zdaj?A jim je Janša kriv,če so lopovi in lažnivci?
Odgovori
+0
2 2
Pedro Lopez
02. 04. 2026 16.27
Ojojoj. To pa je novica.
Odgovori
+8
8 0
PsihiatrijaMB
02. 04. 2026 16.22
Zakaj je to na naslovnici? Bliža nam se Janševa vlada, vi pa dajate to na naslovnico?
Odgovori
+2
4 2
Desno
02. 04. 2026 16.09
Ja in kaj sedaj
Odgovori
+8
8 0
Amor Fati
02. 04. 2026 15.50
Kam nakažem?
Odgovori
+6
6 0
komandos
02. 04. 2026 15.39
Od kdaj pa mamini pusiji igrajo žogobrc zato ti je šla noha u h...c
Odgovori
+4
6 2
devlon
02. 04. 2026 15.26
eee....pile moje malo
Odgovori
+8
8 0
Damjan Murko iskreno o očetovstvu: "Ko sem prvič držal sina v naročju, sem pomislil, da je moje javno življenje končano"
Največji strah slovenske podjetnice se je preoblikoval v njeno moč
Tiha kostna motnja, ki prizadene 40 % odraslih: zakaj je tako nevarna?
Tik pred prazniki, pokojnine pa še ni
Nekdanji smučar odločno: življenje po smrti obstaja
'Mene bi kap': posnetek modrasov sprožil val strahu
Piknik revolucija: jed, ki zasenči čevapčiče in pleskavice
Ljubezen na prvi ples
