Rok Piletič pristal v bolnišnici: 'Ne privoščim nikomur'

Včerajšnji dan je bil prežet s prvoaprilskimi šalami, za Roka Piletiča pa se je sreda končala nekoliko drugače, v bolečinah in zagotovo nepričakovano. "Tega nisem objavil včeraj, ker mi nihče ne bi verjel. Vem, da je marsikomu mnogo huje, ampak prvič me je življenje na 1. april res dobesedno priklenilo na tla ... Fuzbal, pok, močna bolečina innnn... strgana Ahilova tetiva...," je ob fotografijah iz bolnišnice na družbenih omrežjih zapisal pevec.

"Joj, kako neprijeten občutek je to, kot da te je nekdo ustrelil v nogo od zadaj, sploh ne znam opisati, samo padeš kot klada. Ne privoščim nikomur. Čista nemoč...," je priznal 34-letnik in dejal, da mu je poškodba prekrižala številne načrte. Razkril je, da je namreč zadnjih nekaj mesecev pripravljal izdajo novih pesmi, začenja pa se tudi sezona nastopov in koncertov. "Ker pa plana ne bi rad spreminjal (če bom kolikor toliko zdrav) mi ne zamerite, če boste v kakem nastopu, intervjuju ali celo spotu videli Roka, ki sedi," je dodal.

Kljub hudi poškodbi pa Piletič ostaja pozitivno naravnan, vendar se zaveda, da bo pot do popolnega okrevanja še dolga. "Da pa ne bom preveč jamral. Okrevanje tega je baje dolgo, ne počutim se najbolj prijetno, verjetno me hitro čaka operacija," je razkril in prosil svoje sledilce, da z njim delijo svoje izkušnje, če jih je doletela podobna nesreča. Prav tako se je zahvalil osebju kliničnega centra.

Priljubljenemu glasbeniku so v komentarjih njegove objave pozitivne misli poslali številni znani Slovenci, med drugim radijec Robert Roškar, raper Trkaj, voditeljica in spletna vplivnica Jerica Zupan, pevec Dejan Krajnc in fotograf Tibor Golob.