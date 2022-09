Rok Vihar prepričal med tristotimi igralci, nastopil v oglasu za prestižni avtomobil

Sam je dejal, da je tovrstne priložnosti načrtno iskal že dlje časa, trud je obrodil sadove, sam je proces iskanja primernega glavnega akterja za reklamo opisal tako: ''Mednarodni kastingi so zelo, zelo široki. Sploh mi, iz Slovenije, pridemo na vrsto takrat, ko so že preizkusili ogromno, lahko tudi sto, dvesto drugih kandidatov. Vedno se zavedaš, da ni zagotovila, da ti bo uspelo. Do dokončne potrditve ta izbiranja trajajo več krogov in včasih tudi več mesecev.''

Naporno snemanje je od ekipe zahtevalo tudi to, da so večino časa preživeli v hotelu. ''Jaz sem bil tam pet dni. Dejansko smo moje kadre posneli v dveh urah, ampak pet dni sem moral biti na razpolago, ker smo lovili vremenske razmere in podobno',' je pojasnil igralec, ki je četrti dan vseeno doživel nepričakovano presenečenje, namreč asistentu kamere se je spontano priključil na vožnji po sanjski pokrajini Ferskih otokov: ''To je ena lepših izkušenj, ki sem jo imel, ker sem lahko doživel takšne kraje.'' Rok ob koncu projekta dodaja, da si še želi podobnih nalog in angažmajev: ''Sem človek, ki zagotovo z veseljem vozi vsak avto, ki ga dobi na prizorišču, če mi to dovolijo. Tu so omejitev pravila produkcije na snemanju, kajti če bi lahko, bi z veseljem vse odpeljal sam.