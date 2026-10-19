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Rokometaš Nik Henigman in hči Mira Cerarja bosta še tretjič starša

Ljubljana, 19. 10. 2026 19.49 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
A. J.
Nik Henigman bo že tretjič očka.

Družina slovenskega rokometaša Nika Henigmana in njegove žene Eve ima spet razlog za veselje. Zakonca namreč pričakujeta tretjega otroka, veselo novico pa sta sporočila na Instagramu. Njuni hčerki Leni in Lili bosta tako kmalu dobili še enega sorojenca.

Lanskega decembra sta si slovenski rokometaš Nik Henigman in srčna izbranka Eva, hči nekdanjega premierja Mira Cerarja, obljubila večno zvestobo, zdaj pa naznanila, da pričakujeta naraščaj. Par bo zibal že tretjič.

Veselo novico sta Nik in Eva delila s svojimi sledilci na Instagramu, zraven pa objavila tudi kolaž prikupnih fotografij, kjer je glavna zvezda nosečniški trebušček. Zraven sta pripisala: "Kmalu pride dojenček številka 3 ..."

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Par se je prihoda prve hčerke razveselil maja 2023, drugič pa sta starša postala decembra 2024. Hčerki Leni in Lili bosta tako kmalu postali starejši sestrici.

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FOTO: Instagram -

Spomnimo, da sta tudi prvo in drugo nosečnost naznanila na Instagramu. Eva je Mirova najstarejša hči, ki jo ima skupaj z nekdanjo partnerico Danico, s katero imata tudi sina Miha. S sedanjo partnerico Mojco Stropnik ima nekdanji predsednik vlade še triletno hčerko Majo.

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Nik Henigman Eva Cerar otrok naraščaj vesela novica

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