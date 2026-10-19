Rokometaš Nik Henigman in hči Mira Cerarja bosta še tretjič starša

Lanskega decembra sta si slovenski rokometaš Nik Henigman in srčna izbranka Eva, hči nekdanjega premierja Mira Cerarja, obljubila večno zvestobo, zdaj pa naznanila, da pričakujeta naraščaj. Par bo zibal že tretjič.

Veselo novico sta Nik in Eva delila s svojimi sledilci na Instagramu, zraven pa objavila tudi kolaž prikupnih fotografij, kjer je glavna zvezda nosečniški trebušček. Zraven sta pripisala: "Kmalu pride dojenček številka 3 ..."