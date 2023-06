Romantična poroka Giannija Rijavca v Vatikanu

Glasbenik Gianni Rijavec in njegova izbranka Patricija Rijavec Simonič sta se cerkveno poročila. Kot prvi slovenski par sta za cerkveno poroko izbrala kar baziliko Sv. Petra v Vatikanu. Prav posebno doživetje pa je bilo ob poroki tudi to, da ju je po obredu sprejel papež Frančišek.

Gianni Rijavec in njegova dolgoletna partnerka Patricija Rijavec Simonič sta se kot prvi slovenski par cerkveno poročila v baziliki Sv. Petra v Vatikanu. Poroka je bila sicer prvotno načrtovana že za pomlad pred epidemijo korone, vendar sta jo bila potem primorana prestaviti."Ponovno sva morala predložiti vse papirje za pridobitev dovoljenja za poroko. Je pa to dolg postopek, tako da sva malo dlje čakala," je ekskluzivno za naš portal povedal novoporočeni pevec, ki je s prelepo izbranko že prej večkrat obiskal Vatikan in Rim.

icon-expand Gianni Rijavec in Patricija Rijavec Simonič FOTO: osebni arhiv Gianni Rijavec

Poroka je bila intimna, prisotna sta bila le ženin in nevesta. Na vhodu ene izmed najlepših kapel v baziliki z imenom Capella dei canonici– Kapela kanonikov ju je sprejela sestra redovnica, ki je zadolžena za protokol, potem je vstopil tudi slovenski kardinal, njegova eminenca dr. Franc Rode. "Bil je tako zelo prijazen, res naju je navdušila prijaznost vseh prisotnih," se spominja Gianni.

icon-expand FOTO: osebni arhiv Gianni Rijavec icon-chevron-left icon-chevron-right

Po poroki ju je čakalo še posebno doživetje. Sprejel ju je papež Frančišek in jima podelil certifikat z apostolskim blagoslovom v slovenskem jeziku. "Občutek, ko sem se rokovala s papežem, in vse, povezano z najinima poročnima dnevoma v Vatikanu, je izjemno. Polno veselja in radosti. Resnično se ne more primerjati z ničemer drugim," navdušeno pove tudi prelepa nevesta.

icon-expand Za piko ni i je bil sprejem pri papežu Frančišku FOTO: osebni arhiv Gianni Rijavec