Romantična zaroka slovenske pevke: Rekla sem DA

Zaroka se je zgodila v lokalu v Baški Vodi, kjer oba tudi nastopata. Med nastopom je najprej na tleh zagorelo "ognjeno srce", Žana pa je zavrtela glasbeno željo, ljubezensko baladoPerfect, ki jo je naročil neznani gost svoji punci za rojstni dan. A v resnici je bila pesem namenjena prav njej.

Boris je zraven igral na violino ter pristopil do didžejskega pulta, kjer je bila Žana. Ta se je nato Borisu pridružila na plesišču, kjer jo je čakal z rdečo vrtnico v roki in prstanom. Potem je šel na kolena in sledila je snubitev. Vidno presenečena Žana seveda ni niti za hip oklevala in takoj privolila.

Poglejte si posnetek njune romantične zaroke: