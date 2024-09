Romeo in Julija v soju zvezd na mariborskem Glavnem trgu

Na brezplačni predstavi je klasična umetnostna zvrst dobila tudi nove navdušence, ki sicer praga opere in baleta še nikdar niso prestopili."Čudovita kulisa, ki lahko da tudi tistim, ki si mogoče ne upajo stopiti v gledališče priložnost da spoznajo balet, da spoznajo to čudovito umetnost in da se pustijo zapeljati našim plesalcem in plesalkam," je dejal predstavnik za odnose z javnostmi SNG Maribor Alan Kavčič."Zelo lepo, da se kultura približa ljudem, da se ljudje približajo kulturi. Odlično doživetje in odličen dogodek," je dejal obiskovalec.

Tudi za izkušene umetnike so tovrstni nastopi pod zvezdami posebno doživetje. "Res je čudovito! Seveda je plesati na prostem za nas tudi izziv, vse je drugače, vzdušje na trgu pa je krasno. Prišlo je veliko ljudi, čutimo posebno energijo, res sem zadovoljna," je povedala prvakinja mariborskega baleta SNG Catarina De Meneses.

Večno ljubezensko zgodbo je z mednarodno ekipo plesalcev ustvarila koreografinja Valentina Turcu ob glasbi Sergeja Prokofjeva."Slovenska publika ima izjemno rada balet. Skrivoma ga spremljajo, tu pa tam v gledališču. Danes pa je tukaj na tisoče ljudi, ki so prišli sproščeni, in s srcem. Z njimi bomo proslavili umetnost," je dejala Valentina. Glede na odzive občinstva sinoči - zagotovo ne zadnjič.