S čim sta v novi predstavi nazdravljali Tina Gorenjak in Tanja Kocman?

Tina Gorenjak in Tanja Kocman v novi predstavi Na zdravje govorita tako o lahkotnih kot o težkih osebnih izkušnjah. "Vedno se na vse stvari da pogledati z različnih zornih kotov, a vedno je naša odločitev tista, ali bomo pogledali z lepimi ali temnimi očmi," je poudarila Tina. Nad predstavo so bili gledalci navdušeni. "S Tino se poznava že celo večnost, a me vedno znova prepriča, na kakšen način naj jo imam rad, ker je tako resnična in smešna. Vsi vemo, kaj je preživela in to je velika lekcija za vse nas," je po predstavi povedal dirigent Rudolf Strnad. "Moram reči, da me je ta predstava zelo presenetila. Dobila sem še več, kot sem pričakovala. Za 'crknit' smešno," je bila navdušena pevka Špela Grošelj.

Svojo novo predstavo sta igralki premierno odigrali v nedeljo, z velikima kozarcema v roki, med občinstvom pa zato vzbudili tudi zanimanje za to, kaj je v resnici v njima. "Mislim, da kakšen domač ledeni čaj," je predvidevala Špela, medtem ko je Rudolf odločno odgovoril: "Resnica." Na koncu predstave sta bila kozarca prazna. Zakaj? "Ker sva izpili vso srečo in ljubezen, ki sva jo začutili iz občinstva in zato je zdaj prazen," je poetično povedala Tanja in razkrila, da je bil v kozarcih navaden domač malinovec.