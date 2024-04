'S filmom Dežela junakov se želimo pokloniti vsej Sloveniji'

Poletje se nezadržno bliža, kar na Radiu 1 že več let zapored pomeni tudi pripravo na akcijo Deželak Junak. Letos bo to že jubilejna 10. dobrodelna akcija, Miha Deželak pa se bo na pot po Sloveniji odpravil 29. maja. Ob tej posebni obletnici je ekipa radia pripravila prav posebno presenečenje. Še preden se bo akcija začela, bo v kinematografih na ogled poseben film z naslovom Dežela junakov.

Akcija Deželak Junak že več let ob začetku poletja poskrbi za vesele otroške nasmehe, solze sreče in tradicionalni skok glavnega akterja Mihe Deželaka in njegove ekipe v morje. Tokrat bo Deželak pot po Sloveniji za dober namen začel 29. maja.

V kinematografe prihaja film Dežela junakov. FOTO: Arhiv organizatorja icon-expand

Letos bo tako potekala že 10. jubilejna dobrodelna akcija, zato so se na Radiu 1 odločili, da si zasluži prav posebno spremljavo. "V ponedeljek, 13. maja, se bomo v Cineplexxu v Ljubljani na Rudniku zbrali čisto vsi voditelji Radia 1 in tja vabimo tudi vse vas poslušalce. Pred nami je premiera filma DEŽELA JUNAKOV. To je film, ki zajema 10 let Deželaka junaka, vendar ni film samo o njem. Je film o solidarnosti, prijateljstvu, ljubezni, počitnicah otrok iz socialno ogroženih družin," je nedavno v radijskem etru napovedal Denis Avdić in tako razkril, da bo letošnja akcija prav posebna.

Letos bo potekala že 10. jubilejna dobrodelna akcija. FOTO: Otton Zajec Photography icon-expand

Film je tako posvečen prav vsakemu Slovencu, ki je v preteklih letih na svoj način pomagal, da so akcije Radia 1 uspele. "To je junaški film o vseh vas, ki ste v teh desetih letih pomagali spisati na tisoče nepozabnih zgodb s srečnim koncem. To ni film o dobrodelnosti, to ni film o junaku, to je film, s katerim se želimo pokloniti vsej Sloveniji – edini deželi junakov na svetu," je še dejal Avdić.

Po ljubljanski premieri se Miha Deželak in film Dežela junakov odpravljata na turnejo po Sloveniji v sklopu kinematografa Cineplexx.