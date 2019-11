S kakšnimi maskami so letos strašili znani Slovenci in Slovenke?

Zabave v maskah ob praznovanju noči čarovnic so postale že stalnica tudi v Sloveniji. Znani Slovenci in Slovenke so skrbno izbrali svoje kostume in utrinke iz najbolj čarovniške noči delili na družbenih omrežjih.

Rebeka Dremelj in Špela Grošelj vsako leto svoje sledilce navdušita z izvirnimi maskami. Tokrat je Rebeka presenetila s prav srhljivo izbiro. Ob fotografiji je zapisala: "Naša družina je pripravljena na noč čarovnic! Vas je kaj strah?"