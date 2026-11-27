Na odru so navdušili Nuša Derenda, Tanja Žagar, Klemen Slakonja, Marko Vozelj in številni drugi priznani glasbeniki. Ti so dokazali, da skupaj preprosto zmoremo več. "Slovenska glasbena scena premore res en kup čudovitih ljudi, ki, ko gre za dobrodelnost, ko gre za pravo stvar, znamo reči ja in sploh ne sprašujemo kje, kdaj, kako, ampak samo pridemo," je dejal Vozelj.

Dobrodelni koncert je že sedmo leto zapored potekal z jasnim in plemenitim namenom: pomagati otrokom, ki se spopadajo z rakom, ter njihovim družinam. "Zavedanje tega trenutka zdaj, to je pomembno, ker saj kaj pa imamo, samo ta zdaj. In če si zdaj lahko pomagamo, si zdaj tudi dajmo," je dejala Tanja Žagar. "Pravzaprav sva prej s Tanjo ugotavljali, kakšen v bistvu imamo privilegij, da lahko ta poklic opravljamo, še posebej na ta način, ker nekako dobimo to energijo nazaj od ljudi, ki so hvaležni," je povedala Irena Yebuah Tiran. "Nekaj je v zraku, kar je pač preprosto lepo čutiti," je sklenil Klemen Slakonja.