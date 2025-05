S podelitvijo nagrad zaključek 34. Slovenskega oglaševalskega festivala

"Ne samo, da se je festival preselil na novo lokacijo, letos ga je obiskalo še več kot 1300 ljudi, več del je prijavljenjih v tekmovanje, kar pomeni, da agencije zagotovo delajo izjemno dobro delo, naročniki postajajo čedalje bolj kreativni in ta dela se tudi nagrajujejo," je povedala Mojca Briščik, direktorica Slovenske oglaševalske zbornice.

"Slovenski oglaševalski festival je vedno priložnost za pregled trendov, ki se dogajajo v oglaševanju na kratko obdobje, kaj vse se je v zadnjem letu zgodilo, pa tudi več v nekem daljšem obdobju, kako se naša transformacija oglaševalskega posla dogaja. Gre pa tudi za transformacijo medijev, to mi vemo iz naših televzijskih vsebin, da ljudje več ne čakajo na najljubšo televizijsko vsebino en teden, ampak, da si jo lahko ogledajo v danem trenutku, takrat ko imajo prosti čas," pa je povedal Aleš Muhič, sodirektor podjetja in direktor trženja PRO PLUS.

Levji delež nagrad na letošnjem festivalu je odneslo podjetje Mastercard, med drugim tudi za kampanjo vključevanja in finančnega opismenjevanja gluhih. "Raziskave kažejo, da imajo naše akcije pozitiven vpliv na percepcijo naše znamke, ampak ni samo to pomembno. Pomembno je, da res damo en pozitiven vtis družbi," je dejal Aleš Petejan direktor marketinga pri podjetju Mastercard Slovenija.

Ob kreativnih oglaševalskih rešitvah pa so v Portorožu prvič nagradili tudi medijsko odličnost."Prednost letošnjega Slovenskega oglaševalskega festivala je v tem, da so poleg kreativnih oglaševalskih akcij letos v tekmovalni program vzeli tudi medijsko odličnost. Nobena kreativna akcija seveda ne more uspeti brez dobre medijske podpore. Veseli smo, da je veliki večini finalistov do uspeha prispevala tudi medijska hiša PRO PLUS," je zaključil Muhič.

Kot Agencija leta je slavila agencija Shift, najuspešnejša Znamka leta je Mastercard Slovenija. Najboljši produkcijski hiši filmskih oglasov sta Just A Corpse in Instant, Najboljša produkcijska hiša radijskih in zvočnih oglasov pa Zavod Radio Študent. Naziv Oglaševalska osebnost leta je prejel Sašo Dimitrievski, partner in član uprave skupine Pristop, Oglaševalec leta 2024 pa je postalo podjetje Mastercard Slovenija. Na tekmovanje Young Lions v Cannes potujeta Teja Medvešček in Lovro Frece, zmagovalca natečaja za Mlade kreativce.